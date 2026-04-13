Chính thức khởi động dự án khu đô thị sinh thái lớn nhất Quảng Ngãi

Sáng 13/4, thông tin từ đại diện chủ đầu tư cho biết, đã hoàn thành lễ khởi công dự án khu đô thị sinh thái Coastal Quảng Ngãi.

Hình ảnh khu đu thị sinh thái Coastal Quảng Ngãi sau khi hoàn thành. Ảnh: XP

Được triển khai tại địa bàn xã Tư Nghĩa, với tổng diện tích gần 100 ha và mức đầu tư khoảng 7.100 tỷ đồng, đến thời điểm này Coastal Quảng Ngãi ( do Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh BĐS NHSLAND làm chủ đầu tư) là dự án khu đô thị sinh thái lớn nhất ở tỉnh này.

Theo lãnh đạo chính quyền tỉnh trong những năm qua, Quảng Ngãi luôn nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư – kinh doanh, ban hành nhiều cơ chế, chính sách thông thoáng… nhằm tạo điều kiện cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước tìm hiểu, hợp tác phát triển lâu dài tại địa phương.

Nhờ vậy nhiều nhà đầu tư đã và đang chọn Quảng Ngãi làm điểm đến và dự án khu đô thị sinh thái Coastal Quảng Ngãi, là một trong số đó.

Quang cảnh buổi lễ khởi công. Ảnh: XP

Nhìn nhận và đánh giá về khu đô thị sinh thái Coastal Quảng Ngãi, đại diện chính quyền tỉnh bày tỏ tin tưởng với thế mạnh và kinh nghiệm trong hoạt động kinh doanh cùng với những đối tác uy tín trên thế giới, chủ dự án Coastal Quảng Ngãi sẽ tạo ra cho địa phương một khu đô thị, du lịch hiện đại, sang trọng, đẳng cấp quốc tế…

Về phía nhà đầu tư cũng khẳng định, không chỉ kiến tạo không gian sống hiện đại, mà dự án còn hướng tới nâng tầm chất lượng sống cho khoảng 4.000 cư dân địa phương, kiến tạo một cộng đồng bền vững.

Khu đô thị sinh thái Coastal Quảng Ngãi sau khi hoàn thành sẽ tạo nhiều không gian sống xanh cho dân cư. Ảnh: XP

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần thúc đẩy phát triển hạ tầng, du lịch và kinh tế địa phương, mở ra cơ hội việc làm cho lao động địa phương, đánh thức tiềm năng của Quảng Ngãi để phát triển bền vững.