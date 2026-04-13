Huế thống nhất chấm dứt hợp đồng gói thầu cầu Vỹ Dạ do chậm tiến độ

Ngày 13/4, theo tin từ Ban Quản lý dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II – dự án thành phần TP. Huế (Ban QLDA), UBND TP. Huế đã thống nhất chấm dứt hợp đồng thi công gói thầu số 28 theo đề nghị của Sở Tài chính.

Trước đó, Sở Tài chính TP. Huế đã có văn bản đề xuất chấm dứt hợp đồng, đồng thời tổ chức họp với Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình để kiểm tra hiện trường, xác định khối lượng công việc đã thực hiện và xử lý các nội dung liên quan.

Công trình nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ, TP. Huế chậm tiến độ kéo dài. Ảnh: Trí Đức.

Hiện nay, chủ đầu tư cùng đơn vị tư vấn giám sát đang rà soát, kiểm tra khối lượng thi công trên thực địa nhằm làm cơ sở pháp lý cho việc chấm dứt hợp đồng. Sau khi hoàn tất, chủ đầu tư sẽ ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng gói thầu số 28 (HU-CW07).

Gói thầu số 28 là một trong những hạng mục quan trọng, bao gồm nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ, xây dựng cầu qua sông Như Ý và tuyến đường dài khoảng 100m nối khu A và B thuộc khu đô thị mới An Vân Dương.

Công trình được khởi công từ ngày 6/7/2021, theo hợp đồng thi công số 28/2021/HĐXL, với thời gian thực hiện 59 tháng 24 ngày. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, tiến độ thi công liên tục chậm so với kế hoạch.

Đến ngày 15/3/2026, giá trị giải ngân lũy kế của gói thầu đạt khoảng 78,8 tỷ đồng, tương đương 69,54% giá trị hợp đồng. Dù vậy, nhiều hạng mục quan trọng vẫn chưa được triển khai hoặc thi công chậm.

Theo Ban QLDA, trong thời gian qua, chủ đầu tư đã nhiều lần đôn đốc nhà thầu khắc phục tình trạng chậm tiến độ, ban hành 12 văn bản cảnh báo, trong đó có 4 văn bản cảnh báo vi phạm nghiêm trọng hợp đồng. Ngày 25/11/2025, chủ đầu tư cũng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm tiến độ đối với nhà thầu.

Ngoài ra, nhiều cuộc họp giữa chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát và nhà thầu đã được tổ chức nhằm yêu cầu đẩy nhanh tiến độ. Dù nhà thầu đưa ra các cam kết, song theo đánh giá, tiến độ thi công vẫn không có chuyển biến đáng kể.

Ban QLDA nhận định, nhà thầu đã vi phạm nghiêm trọng các điều khoản của hợp đồng, do đó việc chấm dứt hợp đồng là cần thiết nhằm đảm bảo tiến độ chung của dự án.

Dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) – tiểu dự án TP. Huế có tổng mức đầu tư 2.208 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài và vốn đối ứng địa phương.

Dự án gồm 11 gói thầu xây lắp với tổng giá trị hơn 1.041 tỷ đồng. Đến nay, tổng giá trị giải ngân đạt hơn 872 tỷ đồng, tương đương 83,76%; trong đó có 7 gói thầu đã hoàn thành đưa vào sử dụng, còn 4 gói thầu đang triển khai.

Theo hiệp định vay vốn, dự án dự kiến kết thúc vào ngày 30/6/2024. Tuy nhiên, đến tháng 7/2024, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh, gia hạn thời gian thực hiện dự án đến ngày 30/6/2028.