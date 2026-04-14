Đà Nẵng khẩn trương rà soát các địa bàn ưu đãi đầu tư

Đình Thiên
14/04/2026 07:43 GMT +7
Đà Nẵng khẩn trương rà soát các địa bàn ưu đãi đầu tư cấp xã, UBND TP.Đà Nẵng vừa yêu cầu 59 xã phường đặc khu khẩn trương xác định danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư trình UBND TP.Đà Nẵng vào ngày mai (15/4).

Ngày 14/4, UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu 59 xã phường đặc khu khẩn trương xác định danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư cấp xã trên địa bàn thành phố.

Ở đây danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư bao gồm địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Trong đó, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm các xã khu vực II và khu vực III vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của pháp luật về phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Các đơn vị hành chính cấp xã thuộc cấp huyện là địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trước khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp

Đơn vị hành chính cấp xã mới thành lập từ nhiều đơn vị hành chính cấp xã thuộc các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khác nhau trước khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn bao gồm xã khu vực I vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của pháp luật về phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi...

Đà Nẵng có nhiều xã khu vực miền núi, nhiều địa bàn cần ưu đãi đầu tư. Ảnh: Đình Thiên

Cụ thể các xã phường gồm Hòa Cường, Thanh Khê, An Khê, An Hải, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Hải Vân, Liên Chiểu, Cẩm Lệ, Hòa Xuân, Hòa Vang, Bà Nà, Tam Kỳ, Quảng Phú, Hương Trà, Bàn Thạch, Điện Bàn, Điện Bàn Đông, An Thắng, Điện Bàn Bắc, Hội An, Hội An Tây.

Bên cạnh đó còn có xã Núi Thành, Tam Anh, Tam Xuân, Phú Ninh, Trà Giáp, Trà Tân, Trà Đốc, Trà My, Trà Tập, Thăng An, Thăng Trường, Thăng Phú, Đồng Dương, Quế Sơn Trung, Quế Sơn, Xuân Phú, Nam Phước, Duy Xuyên, Thu Bồn, Điện Bàn Tây, Gò Nồi.

Và các xã Hà Nha, Thượng Đức, Vu Gia, Bến Giằng, Nam Giang, Đắc Pring, La Êê, Sông Vàng, Bến Hiên, Hùng Sơn, Hiệp Đức, Việt An, Tam Hải, Tân Hiệp, Thăng Bình, Đặc khu Hoàng Sa.

UBND TP.Đà Nẵng cho biết, các xã, phường, đặc khu nêu trên chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu không kịp thời tham mưu, đề xuất xác định địa bàn ưu đãi đầu tư đảm bảo theo quy định và tiến độ thời hạn yêu cầu.

UBND TP.Đà Nẵng giao các xã, phường, đặc khu, Sở Dân tộc và Tôn giáo và Sở Nội vụ có ý kiến về dự thảo Quyết định của UBND thành phố về xác định và công bố địa bàn ưu đãi đầu tư cấp xã và Phụ lục kèm theo Quyết định, gửi về Sở Tài chính trước ngày mai (15/4) để trình UBND thành phố xem xét, quyết định.

Sau khi hợp nhất với tỉnh Quảng Nam, TP.Đà Nẵng có 420 thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, 222 thôn đặc biệt khó khăn; 37 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, 5 xã khu vực I, 5 xã khu vực II và 27 xã khu vực III.

