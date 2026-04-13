Nhịp sống miền Trung

Đà Nẵng hướng tới quản lý 100% cơ sở thức ăn đường phố

Diệu Bình
13/04/2026 18:08 GMT +7
TP Đà Nẵng triển khai kế hoạch tăng cường quản lý thức ăn đường phố, yêu cầu thống kê, hướng tới quản lý 100% cơ sở. Đồng thời xử lý nghiêm, đình chỉ hoạt động đối với các trường hợp vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Đà Nẵng mạnh tay với thức ăn đường phố bẩn

Ngày 13/4, Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm TP Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch tăng cường quản lý, kiểm soát toàn diện hoạt động kinh doanh thức ăn đường phố, hướng đến mục tiêu quản lý 100% cơ sở và giảm thiểu nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Kế hoạch tập trung tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chính quyền cơ sở, người kinh doanh và người tiêu dùng trong bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP). TP yêu cầu kiểm soát chặt chẽ số lượng cơ sở, điều kiện vệ sinh, nguồn nguyên liệu và quy trình chế biến đối với thức ăn đường phố và dịch vụ nấu ăn lưu động.

Đáng chú ý, mục tiêu đặt ra là 100% xã, phường, đặc khu xây dựng và triển khai kế hoạch quản lý thức ăn đường phố, đồng thời 100% cơ sở kinh doanh được thống kê, đưa vào diện quản lý.

Công tác kiểm tra, giám sát được tổ chức theo đúng phân cấp, tránh chồng chéo. Các địa phương thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, triển khai kiểm tra định kỳ và đột xuất, tập trung vào điều kiện kinh doanh, trang thiết bị, nguồn nước, nguyên liệu, bảo quản thực phẩm và sức khỏe người chế biến. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm, công khai; kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với cơ sở có nguy cơ cao.

Đà Nẵng siết chặt thức ăn đường phố, quản lý 100% cơ sở, vi phạm sẽ bị đình chỉ. Ảnh: D.B

TP cũng yêu cầu nâng cao vai trò lãnh đạo, kiện toàn hệ thống quản lý ATTP tại tuyến cơ sở. UBND các xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm toàn diện, định kỳ đánh giá, rút kinh nghiệm và xây dựng kế hoạch cho các năm tiếp theo.

Các địa phương được khuyến khích bố trí điểm kinh doanh cố định cho thức ăn đường phố, bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn giao thông và mỹ quan đô thị, đồng thời thuận lợi cho công tác quản lý.

Tùy khả năng ngân sách, địa phương có thể hỗ trợ ban đầu cho các hộ kinh doanh mua sắm trang thiết bị như tạp dề, mũ chụp tóc, mái che, tủ, xe bán hàng… từ nguồn ngân sách và xã hội hóa.

Trong công tác phòng ngừa và xử lý ngộ độc thực phẩm, các địa phương phải chủ động xây dựng phương án, chuẩn bị nhân lực, vật tư, tổ chức tiếp nhận, xác minh thông tin và phối hợp điều tra khi xảy ra sự cố; báo cáo kịp thời về Sở Y tế để chỉ đạo xử lý hiệu quả.

