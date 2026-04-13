Đà Nẵng đề xuất cho vay 100% chi phí, hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài

Ngày 13/4, Sở Nội vụ TP Đà Nẵng cho biết, đang lấy ý kiến góp ý dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài, với nhiều đề xuất đáng chú ý như cho vay tối đa 100% chi phí và ưu đãi lãi suất.

Theo dự thảo, một trong những nội dung trọng tâm là hỗ trợ người lao động vay vốn từ nguồn ngân sách TP ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam – Chi nhánh TP Đà Nẵng, với lãi suất ưu đãi.

Dự thảo đưa ra 2 phương án hỗ trợ. Cụ thể, phương án 1, áp dụng đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo Nghị quyết 59/NQ-CP.

Theo đó, người lao động được vay tối đa 100% tổng chi phí trước khi xuất cảnh; điều kiện bảo đảm tiền vay và thời hạn vay thực hiện theo Nghị định 338/2025/NĐ-CP. Lãi suất vay bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo do Thủ tướng Chính phủ quy định; lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất vay.

Riêng lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc không phải thực hiện bảo đảm tiền vay, thời hạn vay căn cứ theo danh sách phái cử được phê duyệt.

Đà Nẵng xây dựng chính sách hỗ trợ toàn diện cho lao động đi nước ngoài. Ảnh: D.B

Phương án 2, mở rộng đối tượng hỗ trợ, bao gồm cả người lao động thuộc khoản 4 Điều 9 Luật Việc làm 2025. Đáng chú ý, nhóm này được vay với lãi suất ưu đãi hơn, chỉ bằng 50% lãi suất cho vay đối với hộ nghèo; các nội dung còn lại thực hiện tương tự Nghị định 338/2025/NĐ-CP.

Ngoài chính sách vay vốn, dự thảo còn quy định hỗ trợ trực tiếp một số chi phí cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Cụ thể, người lao động được hỗ trợ chi phí đi lại phục vụ học giáo dục định hướng, đào tạo nghề, ngoại ngữ với mức 500.000 đồng/người/khóa học (đối với trường hợp cư trú cách địa điểm học từ 15 km trở lên) và 1.000.000 đồng/người/khóa học đối với người cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Ngoài ra, người lao động được hỗ trợ chi phí khám sức khỏe theo giá dịch vụ thực tế, tối đa 1,6 triệu đồng/người.

Đối với lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc, dự thảo đề xuất hỗ trợ các khoản chi phí như lệ phí làm hộ chiếu, phiếu lý lịch tư pháp, thị thực theo quy định của nước tiếp nhận, cùng chi phí khám sức khỏe tối đa 750.000 đồng/người.

Nguồn kinh phí thực hiện chính sách được bố trí từ ngân sách TP, trong đó nguồn vốn cho vay được ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP Đà Nẵng; các khoản hỗ trợ trực tiếp được phân bổ trong dự toán của Sở Nội vụ và UBND các xã, phường theo phân cấp.