City Auto (CTF): Lợi nhuận "bốc hơi", vì sao?

City Auto (CTF) kinh doanh ra sao?

Doanh thu quý 3/2025 của City Auto đạt 1.939 tỷ đồng, giảm nhẹ 6,6% so với cùng kỳ năm 2024, nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 1,02 tỷ đồng, giảm gần 60%.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu City Auto đạt 6.035 tỷ đồng, tăng 12%; lợi nhuận gộp 372 tỷ đồng, tăng 26% và đều là mức cao nhất kể từ khi lên sàn, nhưng lợi nhuận sau thuế giảm hơn 57%, còn 5,1 tỷ đồng.

Tổng tài sản của City Auto đạt 4.115 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm, chủ yếu do tăng hàng tồn và phải thu.

Tại thời điểm 30/9/2025, tổng vay và nợ thuê tài chính của nhà phân phối xe Ford tại Việt Nam ở mức 2.459 tỷ đồng, tăng gần 7% so với đầu năm.

Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm tới 2.183 tỷ đồng; nợ dài hạn 276 tỷ đồng, chủ yếu là các khoản vay đầu tư trung tâm dịch vụ và tài sản cố định.

Tỷ lệ nợ phải trả trên tổng tài sản hiện ở mức trên 71%, nợ/vốn chủ sở hữu lên tới gần 2,6 lần.



Thị trường ô tô Việt Nam 2025 vẫn đang phục hồi chậm, trong khi các xu hướng mới như xe điện, hybrid và dịch vụ thuê xe thông minh đòi hỏi doanh nghiệp phải chuyển hướng chiến lược.

Tại đại hội cổ đông đầu năm nay, Chủ tịch HĐQT Trần Ngọc Dân thừa nhận thị trường ô tô đang chịu sức ép lớn khi các hãng liên tục giảm giá, khiến biên lợi nhuận từ xe mới rất thấp. Do đó, CTF tập trung phát triển các mảng “sản phẩm phụ” như dịch vụ làm đẹp xe, phụ kiện, tài chính và bảo hiểm.