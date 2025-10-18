Nhà phân phối ô tô hàng đầu Việt Nam Savico báo lãi 'khủng', cổ phiếu tăng trần liên tiếp

Savico lãi kỷ lục quý 3/2025: Doanh thu tài chính tăng đột biến, nợ vay cũng leo thang

Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (Savico – mã SVC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2025 với kết quả tăng trưởng ấn tượng. Doanh thu thuần đạt 8.217 tỷ đồng, tăng hơn 21% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt tới 345 tỷ đồng – gấp hơn 13 lần quý 3/2024.

Đặc biệt, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ tăng đột biến lên 364 tỷ đồng, cao gấp hơn 60 lần so với cùng kỳ.

Công ty cho biết, doanh thu hợp nhất quý 3/2025 tăng so với cùng kỳ do tình hình kinh doanh của thị trường xe ô tô cải thiện và mạng lưới Công ty thành viên mở rộng, số lượng đơn vị thành viên tăng dẫn đến doanh thu tăng đáng kể.

Tuy nhiên động lực chính giúp Savico bứt phá được ghi nhận đến từ hoạt động tài chính, khi doanh thu tài chính trong quý đạt 669 tỷ đồng – tăng gần 3.200% so với chỉ 20 tỷ đồng của quý 3 năm ngoái.



Tính đến cuối quý 3, tổng tài sản của Savico đạt 12.066 tỷ đồng, tăng 34,6% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm hơn 63%, chủ yếu là các khoản phải thu và hàng tồn kho phục vụ mở rộng hệ thống đại lý ô tô.

Hàng tồn kho tăng 40% lên hơn 2.300 tỷ đồng, phản ánh nhu cầu tích trữ xe và phụ tùng chuẩn bị cho mùa cao điểm cuối năm.

Về nguồn vốn, nợ phải trả chiếm tới 75% tổng tài sản, tương đương hơn 9.000 tỷ đồng. Riêng vay và nợ thuê tài chính ở mức 5.609 tỷ đồng, tăng gần 30% so với đầu năm, trong đó phần vay dài hạn tăng mạnh để tài trợ các dự án bất động sản và hạ tầng đại lý mới.

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh âm hơn 1.000 tỷ đồng và dòng tiền đầu tư âm 750 tỷ đồng. Savico bù đắp thiếu hụt bằng vay mới hơn 15.000 tỷ đồng, trả nợ 13.500 tỷ đồng, giúp duy trì thanh khoản với số dư tiền cuối kỳ 567 tỷ đồng.

Sau 15 năm đầu tư, Savico đấu giá khoản góp vốn tại dự án khu dân cư Cần Giờ, khởi điểm hơn 619 tỷ đồng

Savico là doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực phân phối ô tô, bất động sản và dịch vụ tài chính.

Theo giới thiệu trên website, Savico hiện là nhà phân phối và cung cấp dịch vụ ô tô số 1 tại Việt Nam với hệ thống gồm 106 showroom kinh doanh xe ô tô, xe máy trên cả nước. Thị phần Savico năm 2024 đạt 13,6% (theo Báo cáo thành viên VAMA).

Sau thông tin kết quả lãi đột biến, cổ phiếu SVC tăng trần trong phiên 16/10, chốt ở mức 21,400 đồng/cp. Sáng 17/10, cổ phiếu SVC tiếp tục bật trần lên 22,850 đồng/cp, hơn gấp rưỡi trong 3 tháng gần nhất và tăng 29% trong vòng 1 năm, thanh khoản bình quân gần 4,300 cp/phiên. Mã này từng đạt đỉnh hơn 25.000 đồng/cp vào đầu tháng 9/2025.