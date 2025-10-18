Phân lân Ninh Bình báo lãi trước thuế gấp 3,5 lần, cổ phiếu tăng trần

Theo báo cáo trong quý III/2025, doanh thu thuần của Phân lân Ninh Bình (NFC) đạt 196,78 tỷ đồng, tăng gần 8% so với cùng kỳ năm 2024.

Điểm đáng chú ý là giá vốn hàng bán quý III/2025 giảm 4%, từ hơn 150 tỷ đồng xuống hơn 144 tỷ đồng. Chi phí bán hàng quý III/2025 là 11,19 tỷ đồng so với chi phí bán hàng quý III/2024 là 5,84 tỷ đồng.

Nhờ thế, lợi nhuận gộp của Phân lân Ninh Bình trong quý III/2025 vọt lên 52,4 tỷ đồng. So với quý III/2024, khi lợi nhuận gộp chỉ đạt 31,896 tỷ đồng, mức tăng là 20,5 tỷ đồng, tương đương tăng khoảng 64%.

Lợi nhuận trước thuế đạt 31,7 tỷ đồng, cao gấp 3,5 lần cùng kỳ, cho thấy biên lợi nhuận của doanh nghiệp đã được cải thiện rõ rệt (đạt 26,6%, cao nhất trong 3 năm gần đây).

Phân lân Ninh Bình ghi nhận kết quả kinh doanh và dòng tiền tăng trưởng vượt bậc. Ảnh NFC

Công ty Phân lân Ninh Bình cho biết, do sản lượng tăng, giá bán tăng dẫn đến doanh thu bán hàng tăng, lợi nhuận gộp tăng; do doanh thu tài chính tăng, nên lợi nhuận quý III năm 2025 tăng so với lợi nhuận quý III năm 2024.

Trong quý III/2025, NFC ghi nhận doanh thu tài chính 2,23 tỷ đồng, gấp 6 lần so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ khoản lãi từ tiền gửi và đầu tư ngắn hạn.



Tính chung 9 tháng đầu năm 2025, NFC đạt doanh thu thuần 1.208,9 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế 93,7 tỷ đồng, tăng gần 175%.

Tại ngày 30/9/2025, tổng tài sản của NFC đạt 419,35 tỷ đồng, tăng gần 20% so với đầu năm, trong đó tiền và các khoản tương đương tiền đạt hơn 180 tỷ đồng, gấp đôi so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn chiếm tới 98%.



Trong phiên giao dịch ngày 17/10/2025, cổ phiếu NFC tăng trần lên 59.700 đồng/cp.