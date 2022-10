Có nên đầu tư bất động sản để bảo toàn vốn trong bối cảnh hiện nay?

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, thị trường đầu tư có nhiều bất ổn, nhiều khách hàng có vốn nhàn rỗi loay hoay với câu hỏi: Làm gì với số tiền đang có? Đâu là kênh an toàn trong giai đoạn này?

Bức tranh toàn cảnh nền kinh tế năm 2022



Những tháng cuối năm 2022, nền kinh tế Việt Nam có những thử thách nhất định do ảnh hưởng từ tình hình thế giới biến động. Tuy nhiên, nhìn lại bức tranh toàn cảnh của năm, chúng ta thấy rằng kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2022 khởi sắc trên hầu hết các lĩnh vực. Theo đó, GDP Quý III ghi nhận đà tăng khá cao ở mức 13,67% so với cùng kỳ năm trước. Còn GDP 9 tháng năm 2022 tăng 8,83% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu mức tăng cao nhất của 9 tháng trong giai đoạn 2011 – 2022.

Cũng trong năm nay, nhiều ngành đã khôi phục mạnh mẽ như: công nghiệp chế biến, chế tạo; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng; xuất khẩu hàng hóa… Những cân đối vĩ mô vững mạnh đã tiếp tục thúc đẩy kinh tế Việt Nam phục hồi, tăng trưởng tích cực.

Bất động sản có vị trí đắc địa, cơ sở hạ tầng hoàn thiện có giá trị gia tăng bền vững trong tương lai.

Sau khi cân nhắc tình hình kinh tế vĩ mô, trả lời cho câu hỏi "Đâu là kênh đầu tư an toàn trong giai đoạn hiện nay?" Các chuyên gia cho rằng bất động sản vẫn là kênh đầu tư an toàn, hiệu quả. Tuy nhiên, người mua nhà cần lưu ý nhiều yếu tố để lựa chọn loại hình bất động sản phù hợp. Đặc biệt là với nhà liền thổ đáp ứng nhu cầu ở thực, có đầy đủ pháp lý, sở hữu vị trí đắc địa với hạ tầng hoàn thiện sẽ được người mua nhà ưu tiên.

Những yếu tố quan trọng cần cân nhắc

Một trong những yếu tố quan trọng nhất khi chọn mua bất động sản là tính pháp lý của dự án. Trong tình hình thị trường hiện nay, những chủ đầu tư uy tín lâu năm với nền tảng pháp lý minh bạch, có văn bản đủ điều kiện bán hàng của cơ quan có thẩm quyền trước khi mở bán vẫn được người mua nhà tin tưởng.

Yếu tố tiếp theo là vị trí của dự án. Dù là mua một căn nhà với nhu cầu ở thực hay đầu tư dài hạn, vị trí vẫn luôn được người mua nhà cân nhắc kỹ. Nếu dự án nằm ở vị trí chiến lược, dễ dàng kết nối với các tiện ích đa dạng, có dân cư hiện hữu xung quanh, có cộng đồng văn minh đã thiết lập, có hạ tầng giao thông đã hoàn thiện,… chắc chắn sẽ thuyết phục khách hàng và nhà đầu tư nhiều hơn khi ra quyết định.

Điều cuối cùng là khả năng tài chính. Đối với những người đã có một số vốn ban đầu, có nguồn thu nhập ổn định, có nhu cầu mua nhà để an cư, tích lũy, tạo lập tài sản hoặc đầu tư dài hạn… thì đây là kênh đầu tư bảo toàn vốn hiệu quả với tiềm năng gia tăng giá trị cao theo thời gian.

Những loại hình bất động sản gồm nhà, đất với pháp lý đầy đủ là lựa chọn tối ưu để bảo toàn vốn an toàn, hiệu quả.

The Classia của Tập đoàn Khang Điền đang là một từ khoá được người mua nhà tìm kiếm ở khu Đông vì đáp ứng được những tiêu chí cần thiết trong bối cảnh hiện tại. Thương hiệu Khang Điền đã khẳng định được uy tín tại thị trường TP.HCM, phát triển bền vững trên nền tảng pháp lý minh bạch với những dòng bất động sản chất lượng, tạo nên cộng đồng cư dân tinh hoa. Trong suốt hơn 2 thập kỷ, Tập đoàn để lại nhiều dấu ấn đặc biệt qua các dự án nhà liên kế và biệt thự đẳng cấp ở khu Đông. Các dự án của Tập đoàn chỉ mở bán khi đầy đủ pháp lý và hoàn thiện hệ thống hạ tầng - tiện ích - cảnh quan.

The Classia đang được bàn giao từ tháng 10.2022.

Riêng về The Classia, dự án chỉ có 176 căn nhà có sân vườn thuộc quần thể khu dân cư hiện hữu Mega, Safira của Tập đoàn Khang Điền, ngay mặt tiền đường Võ Chí Công, phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức. Ngay từ khi giới thiệu, dự án đã thu hút sự quan tâm của khách hàng. Đặc biệt, nhờ dự án xây dựng hoàn thiện trước khi mở bán, người mua nhà có thể đến tận nơi, nhìn tận mắt, cảm nhận phong cách sống và chạm tay vào ngôi nhà tương lai.