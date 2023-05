Cổ phiếu BMP liên tiếp thăng hoa, Nhựa Bình Minh có gì hấp dẫn?

Chỉ trong vòng hơn 1 tháng, thị giá BMP của Nhựa Bình Minh đã tăng gần 33% lên vùng đỉnh lịch sử 82.800 đồng/cổ phiếu.

BMP ghi nhận lợi nhuận ròng cao kỷ lục, cổ tức hấp dẫn

Từ cuối tháng 3, cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (HoSE: BMP) bắt đầu có dấu hiệu tăng, từ vùng giá 58.000 đồng; và đến nay đã leo lên mức giá 82.800 đồng (đóng cửa phiên giao dịch ngày 11/5), xác lập vùng giá cao nhất kể từ khi niêm yết trên sàn HoSE năm 2006.

Kinh doanh khởi sắc là một trong các yếu tố khiến BMP liên tiếp "thăng hoa". Trong Q1/2023, BMP công bố doanh thu thuần và LNST lần lượt là 1,4 nghìn tỷ đồng (tăng 7% so với cùng kỳ (svck) và 281 tỷ đồng (tăng 120% svck). Tỷ suất lợi nhuận gộp tiếp tục tăng từ 33,7% trong Q4/2022 lên 38,5% trong Q1/2023. Lợi nhuận ròng/tấn đạt mức cao kỷ lục 11,5 triệu đồng/tấn trong Q1/2023, tăng gần gấp đôi so với mức 5,6 triệu đồng/tấn trong Q1/2022.

BMP có tỷ lệ tiền mặt và đầu tư ngắn hạn là 59% trên tổng tài sản (31% vốn hóa thị trường) tính tại thời điểm Q1/2023, tương đương với tiền mặt & đầu tư ngắn hạn là 24.500 đồng/cổ phiếu và gần như không có vay nợ (vay nợ trên tổng tài sản chỉ 2%).

Kế hoạch chi phí đầu tư cho năm 2023 vào khoảng 55 tỷ đồng để bảo trì cơ sở vật chất (không có kế hoạch mở rộng công suất đáng kể). Như vậy, công suất hoạt động dự kiến của BMP trong năm 2023 là 70%.

Tại ĐHCĐ ngày 28/04/2023, BMP đã được phê duyệt chi trả cổ tức 8.400 đồng/cổ phiếu (99% lợi nhuận năm 2022), tương ứng với tỷ suất cổ tức là 10%. Công ty đã tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt là 3.100 đồng/cổ phiếu trong năm 2022.

Tại ĐHCĐ tổ chức ngày 28/4, công ty đặt kế hoạch doanh thu thuần và LNST năm 2023 lần lượt là 6,4 nghìn tỷ đồng (tăng 9% svck) và 651 tỷ đồng (-6% svck). Kế hoạch lợi nhuận phản ánh quan điểm thận trọng của ban lãnh đạo về nhu cầu thị trường yếu và biến động giá đầu vào của PVC. BMP dự kiến sẽ tập trung chiến lược vào sản lượng tiêu thụ và quản trị hàng tồn kho.

Năm 2023, BMP dự kiến trả cổ tức tối thiểu là 50% lợi nhuận sau thuế năm 2023, bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

Ước tính lợi nhuận năm 2023

Dữ liệu trong báo cáo của SSI Research cho biết, giá PVC của khu vực Châu Á đã giảm từ mức đỉnh 1.200 - 1.400 USD/tấn trong Q2/2022 xuống còn khoảng 800 - 900 USD/tấn trong Q1/2023. Giá PVC giảm do mức tiêu thụ bị ảnh hưởng từ ngành bất động sản của khu vực Châu Á. Giá PVC của khu vực Châu Á từ tháng 4 đến tháng 5 năm 2023 duy trì ổn định ở mức thấp khoảng 860 USD/tấn do giá than (chi phí đầu vào sản xuất PVC của Trung Quốc) thấp và nhu cầu tiêu thụ yếu.

BMP dự kiến giá PVC đầu vào có khả năng tăng từ Q2/2023, vì giá PVC đầu vào của BMP trong Q1/2023 đã được hưởng lợi từ nguồn PVC giá thấp trong Q4/2022.

"Do đó, SSI Research kỳ vọng chi phí PVC trong năm 2023 sẽ giảm 12% svck (từ ước tính giảm 10% svck trong báo cáo trước đây) thấp hơn so với năm 2022. Chi phí đầu vào PVC chiếm gần 80% chi phí sản xuất của BMP", báo cáo của SSI Research nêu.

Trong năm 2023, SSI Research dự báo doanh thu thuần đạt 5,6 nghìn tỷ đồng (-4% svck) và lợi nhuận ròng đạt 767 tỷ đồng (tăng 10% svck) với tỷ suất lợi nhuận ròng/tấn tăng lên 8 triệu đồng (so với 7,1 triệu đồng trong năm 2022). SSI Research nâng 21% dự báo lợi nhuận ròng cho năm 2023 do giá đầu vào PVC thấp hơn so với dự báo trước đó là 2%.

SSI Research ước tính sản lượng tiêu thụ và giá bán trung bình của công ty có thể giảm 2% svck do hoạt động xây dựng kém tích cực, nhu cầu yếu và cạnh tranh gay gắt về giá. Theo Nhựa Tiền Phong (đối thủ cạnh tranh lớn nhất của BMP), giá bán của NTP trong tháng 4/2023 thấp hơn 15-20% so với BMP. Điều này sẽ làm tỷ suất lợi nhuận gộp của BMP giảm từ Q2/2023.

SSI Research dự báo tỷ suất lợi nhuận gộp sẽ đạt 32,4% trong năm 2023 so với 27,7% vào năm 2022 do giá PVC dự kiến giảm trong năm 2023. Tỷ lệ chi phí bán hàng trên doanh thu của BMP có thể sẽ đạt 11,5% trong năm 2023 so với 8,7% trong năm 2022 do nhu cầu tiêu thụ yếu.

SSI Research kỳ vọng lợi nhuận sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ trong Q2/2023 và việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt trong Q2/2023 cũng sẽ hỗ trợ tăng giá cổ phiếu BMP. Tuy nhiên, nếu các chương trình khuyến mãi không lặp lại, sản lượng tiêu thụ sẽ khó duy trì và chi phí sản xuất dự kiến cũng sẽ tăng so với quý trước. Do đó, SSI Research cho rằng lợi nhuận có thể đã đạt đỉnh trong Q1/2023 và lợi nhuận trong nửa cuối năm 2023 có thể kém khả quan so với cùng kỳ.