Cổ phiếu của TMT Motor bị giữ nguyên diện cảnh báo

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) mới đây có thông báo về việc xử lý vi phạm đối với tổ chức niêm yết - CTCP Ô tô TMT (HoSE-TMT), địa chỉ tại tòa nhà Coninco, phường Kim Liên, TP Hà Nội.

Theo đó, cổ phiếu TMT bị giữ nguyên diện cảnh báo theo Quyết định số 177/QĐ-SGDHCM của Tổng giám đốc HoSE.

TMT Motor có bức tranh tài chính không mấy khả quan. Ảnh TMT

Nguyên nhân xuất phát từ việc lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của TMT Motor tại ngày 30/6/2025 ở mức âm 215,03 tỷ đồng, theo Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2025. Chỉ số này khiến cổ phiếu TMT không đáp ứng quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 36 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết (ban hành kèm Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 18/4/2025 của HĐTV Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam).

Về kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính riêng cho thấy 6 tháng đầu năm 2025, TMT Motor ghi nhận doanh thu thuần gần 1.232 tỷ đồng, giảm 6,8% so với cùng kỳ. Nhờ cắt giảm giá vốn 16,3%, công ty thu về lợi nhuận gộp hơn 132 tỷ đồng.

Chi phí tài chính giảm mạnh từ 52 tỷ đồng xuống hơn 24 tỷ đồng, chi phí bán hàng cũng tiết giảm nhẹ 1,4% còn 27,4 tỷ đồng. Sau khi trừ thuế và các khoản phí, lợi nhuận ròng bán niên đạt 55,8 tỷ đồng, tăng 263,7% so với nửa đầu năm 2024.

Doanh nghiệp lý giải doanh thu sụt giảm chủ yếu do thiếu hụt nguồn cung xe tải nặng trên 10 tấn. Ngược lại, mảng xe tải nhẹ dưới 10 tấn vẫn đạt và vượt kế hoạch. Bên cạnh đó, công ty tiếp tục triển khai 8 mục tiêu chiến lược của HĐQT, trong đó có tái cấu trúc sản phẩm và hệ thống nhà cung cấp.

Trong quý II/2025, toàn bộ sản lượng bán hàng của TMT Motor đều là các dòng xe Euro 5 với chất lượng tốt, thiết kế hiện đại, phối bộ kỹ thuật phù hợp và giá thành cạnh tranh.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất nửa đầu năm 2025 của TMT Motor chuyển từ mức lỗ gần 99 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2024 sang lãi gần 55 tỷ đồng.

Năm 2025, TMT đặt kế hoạch doanh thu thuần hơn 3.838 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 270 tỷ đồng. Như vậy, nửa đầu năm nay, TMT mới hoàn thành khoảng 32% kế hoạch doanh thu và 20% mục tiêu lợi nhuận của cả năm.