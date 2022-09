Cổ phiếu DRC được khuyến nghị, Cao su Đà Nẵng có gì?

Công ty CP Cao su Đà Nẵng (HoSE: DRC) được dự báo tăng trưởng lợi nhuận 6 tháng cuối năm 2022 ở mức 49% so với cùng kỳ. SSI Research dự báo lợi nhuận năm 2022 và 2023 của DRC lần lượt đạt 329 tỷ đồng (tăng 13% so với cùng kỳ) và 378 tỷ đồng (tăng 15%).

DRC hoạt động kém hiệu quả trong quý II/2022 với doanh thu thuần và LNST lần lượt giảm 4,7% và 21,2% so với cùng kỳ, xuống 1.200 tỷ đồng và 84 tỷ đồng. Doanh thu thuần và LNST trong 6 tháng đầu năm 2022 lần lượt đạt 2.400 tỷ đồng (tăng 15% so với cùng kỳ) và 150 tỷ đồng (giảm 12% so với cùng kỳ), hoàn thành lần lượt 55% và 58% kế hoạch năm.

Tỷ suất lợi nhuận gộp giảm từ 18,8% trong quý 2/2021 xuống 17,9% trong quý 2/2022 do công ty gặp khó khăn khi chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng cao. Cao su tự nhiên, cao su tổng hợp, hóa chất và than đen chiếm lần lượt 33%, 11%, 17% và 15% tổng chi phí nguyên vật liệu trong quý II/2022. Giá cao su tự nhiên đi ngang, nhưng công ty phải chịu mức chi phí cao đối với cao su tổng hợp (tăng 16% so với cùng kỳ), hóa chất (tăng 26% so với cùng kỳ) và than đen (tăng 25% so với cùng kỳ). Giá cá nguyên liệu thô này tăng mạnh cùng với đà tăng của giá dầu.

Triển vọng 2022- 2023 của DRC

Theo SSi Research, bất chấp nền kinh tế toàn cầu dần mở cửa trở lại và giá dầu cao hơn, giá xuất khẩu cao su tự nhiên (chiếm khoảng 33% tổng chi phí nguyên liệu) chỉ tăng 4% so với cùng kỳ trong nửa đầu năm 2022, do nhu cầu từ Trung Quốc vẫn ở mức thấp khi quốc gia này vẫn áp dụng các biện pháp giãn cách nghiêm ngặt. Trung Quốc sẽ dần dần khôi phục sản xuất lốp xe sau khi các biện pháp giãn cách được dỡ bỏ, điều này sẽ hỗ trợ giá cao su tự nhiên.

Tuy nhiên, giá dầu được dự báo sẽ giảm xuống, vì vậy SSi Research cho rằng giá cao su tự nhiên có thể chỉ tăng ở mức thấp một con số trong nửa cuối năm 2022 và năm 2023. Đồng thời, chi phí đầu vào than đen và hóa chất trong 6 tháng cuối năm 2022 và 2023 có thể sẽ giảm theo đà giảm của giá dầu.

Nguồn: DRC, SSI dự phóng

Theo đó, SSi Research dự báo, năm 2022 và 2023 doanh thu thuần của DRC sẽ lần lượt đạt 4.844 tỷ (tăng 10,6%) và 5.084 tỷ đồng (tăng 5%). Lợi nhuận ròng lần lượt đạt 329 tỷ đồng (tăng 13,1%) và 378% (tăng 14,9% so với cùng kỳ).

Do nhà máy lốp radial hiện đang hoạt động quá công suất nên Ban lãnh đạo có kế hoạch nâng công suất lên 1 triệu lốp (so với công suất thiết kế hiện tại là 600 nghìn lốp). Tổng chi phí đầu tư cho việc mở rộng công suất ước tính khoảng 700 tỷ đồng. Chúng tôi dự kiến công ty sẽ bắt đầu lắp đặt máy móc vào quý 4/2022 và chính thức đi vào hoạt động vào quý 1/2024. Điều này sẽ giúp DRC duy trì tăng trưởng từ năm 2024.

DRC có chuyên môn trong lĩnh vực sản xuất săm lốp truyền thống cho xe tải và xe chở khách cỡ lớn. Nhận thấy nhu cầu xe du lịch cỡ nhỏ/xe con tại Việt Nam sẽ tăng trong dài hạn cùng với thu nhập khả dụng của người tiêu dùng tăng lên, DRC có kế hoạch xây dựng một nhà máy sản xuất lốp radial dành cho xe du lịch cỡ nhỏ/xe con.

Dự án này vẫn đang trong quá trình nghiên cứu khả thi và có khả năng chỉ thực hiện khi nhà máy sản xuất lốp radial dành cho xe tải đạt công suất 1 triệu lốp/năm.

SSi Research duy trì khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu DRC, với giá mục tiêu 1 năm là 34.400 đồng/cổ phiếu (tỷ suất sinh lời - ROI là 16%, dựa trên dự báo KQKD năm 2023 và P/E mục tiêu là 12 lần).

Cùng đánh giá về DRC, Công ty CK Bản Việt (VCSC): Nâng giá mục tiêu cho cổ phiếu DRC thêm 1,5% lên 33.400 đồng/cổ phiếu và cũng duy trì khuyến nghị khả quan do kỳ vọng công ty ghi nhận tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ nhờ mở rộng công suất hiệu quả.

Giá mục tiêu cao hơn chủ yếu do nâng dự báo tổng LNST sau lợi ích cổ đông thiểu số (CĐTS) thêm 11,4%, bị ảnh hưởng một phần bởi tỷ lệ WACC cao hơn (12,6% so với 12,2% trong dự báo trước đây) do VCSC nâng giả định lãi suất phi rủi ro thêm 50 điểm cơ bản.

VCSC tăng dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2022 thêm 8,4% đạt 374 tỷ đồng (tăng 28,6% so với cùng kỳ), chủ yếu do: nâng giả định tăng trưởng sản lượng bán lốp radial năm 2022 đạt 22% so với 10% trong dự báo trước đây và dự báo giá bán trung bình tăng đối với lốp radial trong nước năm 2022 (10% so với 8,7% trong dự báo trước đây).

VCSC nâng dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2023-2028 thêm 13,4% chủ yếu do dự phóng doanh thu mảng lốp radial cao hơn và tỷ lệ chi phí bán hàng/doanh thu trung bình giảm 10 điểm cơ bản trong giai đoạn 2023-2028.