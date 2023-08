Cổ phiếu mía đường đua nhau "xanh tím", dự báo mới nhất về giá đường thô

Tin tức về khả năng Ấn Độ cấm xuất khẩu đường từ tháng 10 đang tác động tích cực tới giá cổ phiếu nhóm mía đường khi ngay từ đầu phiên 24/8, hàng loạt cổ phiếu mía đường đã đồng loạt khoe sắc “xanh tím”.

Giá đường dự kiến sẽ tiếp tục tăng sau tin Ấn Độ ngừng xuất khẩu đường

Thông tin Ấn Độ dự kiến sẽ cấm các nhà máy xuất khẩu đường trong niên vụ tới, bắt đầu từ tháng 10/2023 đã khiến giá đường tăng trở lại. Động thái tạm dừng xuất khẩu này của Ấn Độ diễn ra lần đầu tiên sau 7 năm, trong bối cảnh tình trạng thiếu mưa làm giảm năng suất mía. Lo ngại về nguồn cung khan hiếm đè nặng lên an ninh lương thực toàn cầu khiến giá đường tiếp tục neo ở mức cao nhất 11 năm.

Giá đường thô ở Mỹ hiện đang duy trì ở mức 24 cent/lb, và biến động giá đường đang hình thành mô hình W.



Theo Trading Economics, giá đường thô ở Mỹ hiện đang duy trì ở mức 24 cent/lb, giữ đà phục hồi từ mức thấp nhất trong ba tháng là 22 cent từ ngày 29/6 trong bối cảnh đồng real Brazil yếu và lo ngại về nguồn cung thấp hơn. Sự xuất hiện của thời tiết El Nino đã làm gia tăng các mối đe dọa đối với nguồn cung từ các nhà sản xuất hàng đầu thế giới, khi việc thu hoạch của nhà sản xuất hàng đầu Brazil có nguy cơ bị trì hoãn và mùa nghiền mía bị gián đoạn. Trong khi đó, hiện tượng này dự kiến cũng sẽ gây khô hạn cho các vùng trồng mía ở Ấn Độ, làm dấy lên lo ngại rằng New Delhi có thể hạn chế xuất khẩu để đảm bảo nguồn cung trong nước và giảm bớt lạm phát lương thực đang tăng cao ở nước này. Ngoài ra, giá nhiên liệu cao hơn đã làm tăng tiêu chuẩn nhu cầu ethanol từ mía, khiến người trồng mía chuyển hướng nguồn cung sang máy trộn nhiên liệu sinh học và giảm nguồn cung chất ngọt từ các trung tâm xuất khẩu.

Trading Economics cũng dự đoán, đường sẽ giao dịch ở mức 24,26 Cents/LB vào cuối quý này, và trong 12 tháng tới, đường được dự đoán sẽ giao dịch ở mức 25,84. Dự báo giá đường mía sẽ tiếp tục neo ở mức cao, hỗ trợ đà tăng trưởng của các doanh nghiệp sản xuất đường trong nước và trên thế giới trước khi bước giai đoạn điều chỉnh rõ ràng hơn.

Về kỹ thuật, giá đường thô có thể sẽ nhảy vọt trong 1-2 ngày tới.



Cổ phiếu các công ty mía đường hưởng lợi

Tin tức về khả năng Ấn Độ cấm xuất khẩu đường từ tháng 10 có vẻ đang tác động tích cực tới giá cổ phiếu nhóm này. Ngay từ đầu phiên, hàng loạt cổ phiếu mía đường đã đồng loạt khoe sắc “xanh tím”, trong đó pải kể đến SBT, QNS, LSS, KTS, SLS, CBS. Đáng chú ý, cổ phiếu SBT của CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa - cổ phiếu ngành mía đường có vốn hóa lớn nhất trên thị trường chứng khoán bất ngờ tăng hết biên độ với dư mua trần lên tới 1,3 triệu đơn vị, thanh khoản cũng tăng vọt hơn 3 triệu đơn vị khớp lệnh chỉ sau hơn một tiếng giao dịch. Kết phiên, cổ phiếu này đóng cửa ở mức 15,650 đồng/cp (tăng 6.83%).

Cổ phiếu SBT tăng trần, dư mua 1.3 triệu đơn vị.

Bất chấp tình hình kinh tế nửa đầu năm không mấy tích cực, các doanh nghiệp mía đường vẫn có kết quả kinh doanh đầy "ngọt ngào," cổ phiếu thiết lập mức đỉnh lịch sử mới. Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ tài chính 2022-2023 (1/6/2022-1/6/2023) của CTCP Thành Thành Công Biên Hòa (SBT) cho thấy, doanh nghiệp mang về 5,710 tỷ đồng doanh thu trong 3 tháng đầu năm 2023, tăng 62% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, mảng đường ghi nhận tăng trưởng doanh thu mạnh nhất (75% so với cùng kỳ), lên 5,180 tỷ đồng, nhờ giá đường liên tục tăng mạnh trong thời gian qua.

Về phía Đường Quảng Ngãi (QNS), theo SSI ước tính, doanh thu thuần và lãi ròng năm 2023 của công ty này sẽ lần lượt đạt 9,700 tỷ đồng và 1,500 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 17% và 18% so với cùng kỳ. Sang năm 2024, doanh thu thuần và lãi ròng doanh nghiệp lần lượt đạt 10,400 tỷ đồng và 1,700 tỷ đồng, tăng 7% và 14% so với cùng kỳ. Kết phiên ngày 24/8, cổ phiếu QNS đóng cửa ở mức 49,100 đồng/cp, tăng 6.52%.

Mới đây, Mía đường Sơn La (SLS) cũng báo lãi kỷ lục hơn 500 tỷ trong niên vụ 2022 - 2023. Lợi nhuận gộp tương ứng tăng mạnh 243%, giá trị ghi nhận khoảng 231 tỷ đồng. Kết quả, Mía đường Sơn La báo lãi ròng gần 225 tỷ đồng, gấp 3.6 lần thực hiện cùng kỳ năm trước. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) trong quý 4 đạt 22,941 đồng. Đây tiếp tục là kỷ lục mới về lợi nhuận mà SLS ghi nhận kể từ khi hoạt động. Số lợi nhuận quý vừa công bố của SLS thậm chí còn lớn hơn lợi nhuận cả năm trước đó (188 tỷ đồng). SSI kỳ vọng với lợi nhuận ròng kỳ vọng cao cho năm 2023, SLS có thể tăng cổ tức tiền mặt lên 160 - 200% trên mệnh giá, tương đương với tỷ suất cổ tức tiền mặt trong khoảng 11 - 12%. Kết phiên 24/8, cổ phiếu SLS tăng 7.39% lên 216,500 đồng/cp.

Ngược dòng các công ty mía đường, CTCP Mía đường Lam Sơn (LSS) lại ghi nhận doanh thu sụt giảm. Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/niên độ 2022-2023 của Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn (HOSE: LSS) vừa công bố ghi nhận lợi nhuận sau thuế chỉ đạt hơn 5,2 tỷ đồng, giảm tới 78% so với cùng kỳ. Nguyên nhân là do doanh thu thuần sụt giảm, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng mạnh. Lũy kế cả niên độ, LSS chỉ ghi nhận hơn 22 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm hơn 50% so với niên độ trước đó. Đóng cửa phiên 24/8, cổ phiếu LSS tăng trần ở mức 12,350 đồng/cp, dư mua lên đến 1.5 triệu đơn vị.