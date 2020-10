Cổ phiếu Ngân hàng VIB sẽ giao dịch trên HoSE từ ngày 10/11

Ngày 29/10/2020 sẽ là ngày giao dịch cuối cùng của cổ phiếu VIB tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (UpCOM: VIB) đã có thông báo chính thức về niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE)theo quyết định của HoSE ký ngày 16/10/2020.



Theo đó, số lượng cổ phiếu niêm yết là gần 924,5 triệu cổ phiếu. Ngày giao dịch đầu tiên của gần 924,5 triệu cổ phiếu VIB trên HoSE dự kiến là ngày 10/11/2020. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên sẽ căn cứ vào quy định của pháp luật để xác định và được ngân hàng thông báo sau.

Trước đó, Ngân hàng VIB đã thông báo hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên UPCoM từ ngày 30/10/2020, với phiên giao dịch cuối cùng trên UPCoM là 29/10/2020.



9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của VIB đạt 4.025 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước. So với kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm 4.500 tỷ đồng, 9 tháng VIB đã hoàn thành hơn 89% kế hoạch lợi nhuận cả năm.



Tại ngày 30/9/2020, tổng tài sản của ngân hàng VIB đạt trên 213 nghìn tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt trên 151 nghìn tỷ đồng, tăng 14,2% so với đầu năm, cao gần gấp 3 lần so với trung bình ngành. Tỷ lệ nợ xấu thấp dưới 2%.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/10, giá cổ phiếu VIB đứng ở mức 33.200 đồng/cổ phiếu.