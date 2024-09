Cổ phiếu Novaland và Đức Long Gia Lai đều dính "án" cảnh báo giao dịch

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) vừa đưa mã cổ phiếu của Đức Long Gia Lai, Novaland và Rạng Đông Holding vào diện cảnh báo.

Cụ thể, HoSE vừa đưa ra quyết định đưa mã cổ phiếu DLG của Công ty Cổ phần Đức Long Gia Lai vào diện cảnh báo kể từ ngày 23/9/2024.

Lý do được HoSE đưa ra là do Đức Long Gia Lai chậm nộp báo cáo bán niên năm 2024 quá 15 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định.

Được biết, ngày 30/8, Đức Long Gia Lai đã xin tạm hoãn công bố thông tin BCTC riêng và hợp nhất soát xét bán niên năm 2024 do chưa có sự cập nhập số liệu kịp thời giữa đơn vị kiểm toán Công ty TNHH Mass Noble (nước ngoài) và đơn vị kiểm toán tại Việt Nam (Công ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn Chuẩn Việt)

Cùng ngày, HoSE cũng đưa ra quyết định đưa mã cổ phiếu NLV của Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) vào diện cảnh báo. Lý do đưa ra tương tự với Đức Long Gia Lai.

Trước đó, vào ngày 4/9, HoSE cũng đã nhắc nhở Novaland chậm công bố Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên 2024 sau kiểm toán.

Ở một diễn biến liên quan, HoSE mới đưa cổ phiếu NVL của Novaland vào danh mục không đủ điều kiện để giao dịch ký quỹ. Ngay khi thông tin được công bố, nhà đầu tư đua nhau bán tháo cổ phiếu NVL trong phiên ngày 11/9, khiến giá giảm kịch sàn xuống còn 11.850 đồng/cổ phiếu, với lượng khớp lệnh gần 40 triệu cổ phiếu dù chưa hết phiên giao dịch buổi sáng. Đặc biệt, dư bán giá sàn vẫn còn tới hơn 2 triệu đơn vị.

Quyết định cảnh báo cổ phiếu của HoSE với Đức Long Gia Lai (trên) và Novaland (dưới)

Không chỉ dừng lại ở 2 công ty trên, HoSE cũng thông báo cổ phiếu RDP của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding (Rạng Đông Holding) sẽ bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 23/9 do công ty này tiếp tục chậm công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2024.

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch sáng ngày 17/9, giá cổ phiếu NVL hiện đang ở mức 10.900 đồng/cổ phiếu; cổ phiếu DLG đang ở mức 1.780 đồng/cổ phiếu và cổ phiếu RDP đang ở mức 2.490 đồng/cổ phiếu.