Cổ phiếu NVL vẫn cắm đầu "lau sàn" 5 phiên liên tiếp, HoSE đề nghị Novaland công bố thông tin

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) vừa có văn bản gửi Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, NVL) đề nghị doanh nghiệp giải trình do giá cổ phiếu đã giảm sàn 5 phiên liên tục.

Theo quy định hiện hành của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, HoSE sẽ yêu cầu tổ chức niêm yết báo cáo, công bố các thông tin liên quan có ảnh hưởng đến biến động giá cổ phiếu trong vòng 24 giờ kể từ khi giá cổ phiếu tăng trần hoặc giảm sàn từ 5 phiên liên tiếp trở lên.

Tạm đóng cửa phiên giao dịch sáng 24/11, cổ phiếu NVL của Novaland tiếp tục tình trạng "trắng bên mua" và giảm sàn còn 21.900 đồng/cp, mức thấp nhất kể từ khi niêm yết hồi cuối tháng 12/2016. Với 15 phiên sàn, NVL là trường hợp chưa từng có tiền lệ trong việc phải giải trình lần thứ 3 trước tình trạng giảm sàn liên tục.

HĐQT NovaLand cũng vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho chủ sở hữu trái phiếu.

Theo đó, 05 trái phiếu mệnh giá 200.000 USD, tương đương với hơn 23 tỷ đồng của Citigroup Global sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu với giá 85.000 đồng/cổ phiếu.

Tổng số lượng cổ phiếu phát hành để chuyển đổi trái phiếu là 270.729 cổ phiếu. Ngày thực hiện chuyển đổi là 22/11/2022.

Được biết, 5 trái phiếu trên nằm trong khoản huy động vốn bằng việc phát hành 1.500 trái phiếu chuyển đổi vào ngày 16/7/2021 của NovaLand cho các nhà đầu tư quốc tế do The Bank of New York Mellon và Credit Suisse thu xếp và làm đại lý phát hành.

Gói trái phiếu chuyển đổi có tổng giá trị 300 triệu USD với mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu, sẽ đáo hạn ngày 16/7/2026. Lãi trái phiếu là 5,25%/năm. Đây là trái phiếu không có tài sản đảm bảo và có điều kiện chuyển đổi thành cổ phần của NovaLand. Giá chuyển đổi ban đầu là 135.700 đồng/cổ phần, sau đó được điều chỉnh thành 85.000 đồng/cổ phần tại ngày 19/1/2022.

Mới đây, Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) sẽ thực hiện bán giải chấp 3 triệu cổ phiếu NVL thuộc sở hữu của Công ty cổ phần NovaGroup. Thời gian thực hiện bán giải chấp dự kiến từ ngày 22/11 thông qua khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Trên thị trường, sau phiên khớp lệnh kỷ lục 128 triệu đơn vị ngày 22/11, cổ phiếu NVL được kỳ vọng “giải cứu” khi cầu bắt đáy đã xuất hiện, song bất thành do áp lực bán quá lớn đến nay cổ phiếu NVL vẫn liên tục cắm sàn lao dốc.

Trước tình trạng này, Novaland cho biết, hoạt động của doanh nghiệp vẫn diễn ra bình thường. Novaland đang làm việc không ngừng nghỉ để đảm bảo bàn giao tài sản đã hoàn thiện theo thỏa thuận hợp đồng mà công ty đã ký kết, và duy trì tiến độ xây dựng ở tất cả các siêu dự án. Trong đó bao gồm Aqua City, NovaWorld Phan Thiết, NovaWorld Hồ Tràm và các dự án khu dân cư tại khu trung tâm TP HCM.

Đồng thời, công ty cũng đã hoàn thành một số giai đoạn của dự án trước thời hạn như đã cam kết với khách hàng. Novaland cũng đang thực hiện các biện pháp tiết kiệm chi phí nghiêm ngặt, bao gồm các hoạt động và chi phí cốt lõi.

Đại diện Tập đoàn còn cho biết thêm, để đảm bảo sức khỏe tài chính và chuẩn bị đầy đủ cho giai đoạn sắp tới, công ty đã tích cực làm việc với các đối tác tài chính, bao gồm cả các tổ chức tài chính trong nước và quốc tế và nhìn chung có những cam kết hỗ trợ và đồng hành mạnh mẽ.

Công ty sẽ tiếp tục thực hiện các nỗ lực cao nhất để tăng cường sức khỏe tài chính và cung cấp tất cả các tài sản hợp nhất như đã cam kết với người mua nhà. Novaland sẽ tiếp tục thực hiện các công bố thông tin đầy đủ và khi phù hợp theo các quy định hiện hành.