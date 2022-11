NVL giảm sàn 5 phiên liên tiếp: Novaland nói do tâm lý thị trường và điều kiện vĩ mô

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova (Novaland, HoSE: NVL) vừa có công văn giải trình về việc giá cổ phiếu NVL giảm sàn 5 phiên giao dịch liên tiếp.

Theo Novaland, giá cổ phiếu NVL giảm trong thời gian gần đây do yếu tố tâm lý trên thị trường chứng khoán và bị tác động bởi nhiều điều kiện kinh tế vĩ mô.



NVL đang trải qua đợt điều chỉnh mạnh nhất từ khi niêm yết trên sàn do thị trường chứng khoán lẫn bất động sản đối mặt nhiều thông tin, dự báo tiêu cực. Cổ phiếu này đã không tăng giá trong 12 phiên liên tiếp, trong đó có chuỗi giảm sàn năm phiên liên tục từ 3-9/11. Thanh khoản cũng giảm mạnh khi không phiên nào đạt trên một triệu cổ phiếu.

Mở đầu phiên 10/11, NVL tiếp tục giảm sàn xuống 44.950 đồng/cổ phiếu, khối lượng dư bán sàn lên tới gần 27 triệu đơn vị. Như vậy, NVL đã mất xấp xỉ 40% sau hơn 10 phiên giao dịch.

Biểu đồ giá giao dịch cổ phiếu NVL từ đầu tháng 10 tới nay

Ngược với xu hướng bán tháo, ông Bùi Cao Nhật Quân - con trai Chủ tịch Novaland Bùi Thành Nhơn - hôm qua thông báo đã mua hai triệu cổ phiếu để tăng sở hữu lên 83 triệu cổ phiếu, tương đương 4,269%. Lượng cổ phiếu ông Quân giao dịch thành công bằng 10% số lượng đăng ký mua trước đó.

Mới đây, Novaland cũng hủy ngày đăng ký cuối cùng 14/11 để thực hiện quyền phát hành 482 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần do phương án phát hành không còn phù hợp với tình hình hiện tại của công ty.

Novalandbáo lãi quý III giảm 56% còn 236 tỷ đồng

Về tình hình kinh doanh quý III/2022 với doanh thu thuần 3.279 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận gộp của Tập đoàn giảm nhẹ 6% so với cùng kỳ còn 1.410 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng gần 5% lên 1.573 tỷ đồng; các chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp biến động không đáng kể.

Kết quả, Novaland báo lãi quý III/2022 đạt hơn 236 tỷ đồng, giảm tới 56% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân chính khiến lợi nhuận của Novaland giảm là do chi phí tài chính tăng mạnh thêm 615 tỷ đồng chủ yếu vì chi phí lãi từ hợp đồng hợp tác đầu tư cũng như lỗ tỷ giá tăng so với cùng kỳ.

Luỹ kế 9 tháng, Novaland ghi nhận doanh thu giảm 23% đạt 7.894 tỷ đồng và lãi sau thuế 2.054 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ. Doanh thu từ bán hàng đạt hơn 6.445 tỷ đồng, ghi nhận từ việc bàn giao tại các dự án như NovaWorld Phan Thiet, Aqua City, NovaWorld Ho Tram, NovaHills Mui Ne, Soho Residence và Victoria Village. Doanh thu từ cung cấp dịch vụ đạt hơn 1.463 tỷ đồng.