Cổ phiếu SRF vào diện hạn chế giao dịch từ ngày 27/5, Searefico nói gì?

CTCP Searefico (HoSE: SRF) đã có văn bản giải trình về việc chậm nộp báo cáo tài chính năm 2023. Đây cũng là nguyên nhân khiến cổ phiếu SRF rơi vào diện hạn chế giao dịch.

Ngày 20/5, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) ra quyết định chuyển cổ phiếu SRF của Searefico từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 27/5/2024 theo Quyết định số 268/QĐ-SGDHCM ngày 20/5/2024.



Theo đó, cổ phiếu SRF chỉ được giao dịch phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh tập trung và phương thức giao dịch thỏa thuận kể từ ngày 27/5/2024.

HoSE nêu rõ lý do, tổ chức niêm yết chậm nộp Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Trong văn bản cập nhật tình hình khắc phục tính tới ngày 22/5, Searefico trình bày, ngày 22/5, công ty đã hoàn tất thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. Công ty đã công bố thông tin Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Ngày 21/5, HĐQT đã ban hành Nghị quyết về việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của công ty.

Với phương án khắc phục nêu trên, Searefico xin gia hạn cho công ty được chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2023 trước ngày 5/6/2024.

Searefico báo lãi quý I/2024 "bốc hơi" 65%

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý I/2024 của Searefico.

Trong quý I/2024, Searefico ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 271 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả, Searefico báo lãi sau thuế hơn 636 triệu đồng, giảm 65% so với cùng kỳ năm trước.

Searefico giải trình do trong kỳ phát sinh khoản điều chỉnh thuế thu nhập doanh nghiệp và giá trị gia tăng do quyết toán thuế các năm trước, dẫn đến lãi sau thuế giảm gần 65% so với cùng kỳ.