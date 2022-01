Công ty mẹ Licogi 14 (L14) báo lãi cả năm đạt 50,3 tỷ, tăng hơn 55%, cổ phiếu liên tục lập đỉnh

Lũy kế cả năm, tổng doanh thu của Licogi 14 đạt 130 tỷ đồng, tăng 66,7%, lợi nhuận sau thuế đạt 50,3 tỷ, tăng 55,4% so với năm 2020.

Công ty CP Licogi 14 (HNX: L14) vừa công bố báo cáo tài chính riêng quý IV với doanh thu thuần đạt 44,6 tỷ đồng, tăng 30,7% so với cùng kỳ năm 2020. Giá vốn bán hàng cũng tăng gần 60% lên 30,2 tỷ khiến lợi nhuận gộp chỉ còn 14,3 tỷ giảm 5,9% so với cùng kỳ.

Doanh thu hoạt động tài chính giảm 39,3% còn 2,4 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng 13% lên 5,2 tỷ đồng, ngược lại chi phi quản lý doanh nghiệp giảm gần 43% còn 1,7 tỷ đồng.

Sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế của L14 trong quý IV đạt 11,2 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ.

Lũy kế cả năm, tổng doanh thu của LICOGI đạt 130 tỷ đồng, tăng 66,7% so với năm 2020. Doanh thu hoạt động tài chính năm 2021 đạt 11,2 tỷ giảm 37% so với năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 50,3 tỷ đồng, tăng 55,4% so với năm trước đó.

Nguồn Báo cáo tài chính của Licogi (L14).

Tại ngày 31/12/2021, tổng tài sản của L14 đạt 573,7 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm, trong đó tài sản ngắn hạn chiếm hơn 80% với 461 tỷ đồng.

Mới đây, Hội đồng quản trị Licogi 14 đã thông qua kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2021 với tổng doanh thu ước đạt hơn 578 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hơn 436 tỷ, lần lượt tăng gấp 4 lần và 10 lần so với thực hiện năm 2020.

Đây cũng là mức lợi nhuận theo năm lớn nhất kể từ khi thành lập của L14. So với kế hoạch đề ra, chỉ tiêu lợi nhuận đã vượt đến 11,5 lần, chỉ tiêu doanh thu vượt gấp 2,3 lần.

Trước đó, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III, L14 ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm đạt hơn 110 tỷ đồng và 58 tỷ đồng, lần lượt tăng 75% và 100% so với cùng giai đoạn năm ngoái. Như vậy, ở quý cuối năm, L14 đã mang về tới 378 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ lãi khoảng 10 tỷ đồng.

Theo đánh giá của ban lãnh đạo, năm 2021, L14 đã thực hiện tái cấu trúc Công ty Cổ phần Licogi 14.6 thành Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Licogi 14. Song song đó, hàng loạt dự án của doanh nghiệp như dự án khu nhà ở, khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp ở huyện Thanh Thủy, dự án khu đô thị sinh thái trung tâm huyện Phù Ninh đang tiếp tục được đẩy mạnh.

Bên cạnh đó, về xây lắp trong năm 2021, L14 đã trúng thầu các công trình như: đường cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ, cầu Ngòi Còng (Yên Bái), đường vào UBND xã Chi Thiết (Tuyên Quang) với tổng giá trị gần 146 tỷ đồng.

Kế hoạch kinh doanh năm 2022, về thi công xây lắp, L14 cho biết sẽ tiếp tục triển khai thi công các công trình dở dang trong năm 2021 để đảm bảo đúng tiến độ. Về kinh doanh bất động sản, doanh nghiệp sẽ tiếp tục thực hiện kinh doanh bất động sản đất nền khu đô thị Minh Phương.

Về dự án đầu tư, L14 dự kiến triển khai, đẩy nhanh tiến độ hàng loạt dự án như: dự án khu đô thị mới Nam Minh Phương, khu đô thị sinh thái trung tâm huyện Phù Ninh, dự án khu nhà ở, khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp Hồ Phượng Mao.

Ngoài ra, doanh nghiệp dự kiến phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2022. Theo đó, phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược hoặc phát hành tăng vốn điều lệ khi thời cơ thuận lợi để tăng năng lực tài chính, đảm bảo nguồn vốn chủ sở hữu để thực hiện đầu tư dự án Nam Minh Phương đảm bảo tiến độ và thực hiện đầu tư các dự án mới.

Trên thị trường, cổ phiếu L14 liên tục tăng mạnh từ mức giá 90.000 đồng/cổ phiếu hồi cuối tháng 9/2021 lên mức đỉnh lịch sử 440.000 đồng/cổ phiếu thiết lập vào ngày 12/1, là mức giá cao nhất 3 sàn chứng khoán Việt Nam.

Tuy nhiên, kết thúc phiên 19/1, cổ phiếu L14 đã giảm sàn về còn 317.8000 đồng/cổ phiếu.