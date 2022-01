Petechim-PTV tiếp tục ghi nhận 1 năm kinh doanh "xấu"

Công ty cổ phẩn thương mại dầu khí (Petechim, mã PTV) vừa công bố báo cáo tài chính riêng quý 4/2021.

Dự án Nam Rồng – Đồi Mồi của Vietsopetro có sự tham gia của Petechim. (Ảnh: Vietsopetro).

Theo đó, báo cáo cho thấy doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 4 của Petechim giảm mạnh từ 88 tỷ đồng quý 4/2020 xuống còn 25 tỷ đồng quý 4/2021. Luỹ kế năm 2021 doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm từ 221 tỷ năm 2020 xuống còn 126 tỷ năm 2021.



Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ cũng giảm mạnh, quý 4/2021 đạt 3 tỷ đồng, giảm một nửa so với 6 tỷ đồng quý 4/2020. Năm 2021 lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ chỉ đạt 9,6 tỷ đồng, giảm mạnh so 14,7 tỷ đồng của năm 2020.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh, quý 4/2021 ghi nhận lỗ 73 tỷ đồng; trong khi cùng kỳ năm trước lãi 826 triệu đồng. Năm 2021 lỗ 1 tỷ đồng, trong khi năm 2020 lãi 1 tỷ đồng.

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế quý 4 chỉ còn đạt 39 triệu đồng giảm mạnh so 481 triệu quý 4/2020; năm 2021 tổng lợi nhuận này đạt 241 triệu đồng, giảm so 605 triệu đồng năm 2020.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN quý 4 chỉ còn 39 triệu đồng và cả năm là 241 triệu đồng; giảm mạnh so với con số cùng kỳ là 481 (quý 4/2020) và 466 triệu đồng (năm 2020).

Tổng tài sản đến cuối quý 4/2021 giảm còn 256 tỷ đồng, so với con số 306 tỷ đồng đầu năm. Nợ phải trả là 53 tỷ đồng, giảm so đầu năm con số đầu năm là 103 tỷ đồng; trong đó nợ ngắn hạn giảm mạnh từ 103 tỷ đồng xuống còn 35 tỷ đồng; nợ dài hạn từ 21 tỷ đồng xuống còn 17 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu DN là 203 tỷ đồng tăng nhẹ so với con số 202 tỷ đồng ghi nhận đầu năm.

Trước đó, ngày 28/12/2021, ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, mã: HDB) đã thông báo đăng ký bán toàn bộ 2,2 triệu cổ phiếu PTV (11% vốn điều lệ) của CTCP Thương mại Dầu khí (Petechim) với mục đích cơ cấu tại danh mục đầu tư.

Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 23/12/2021 đến 21/1/2022, theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Ông Trần Hoài Nam, Phó Tổng giám đốc HDBank, cũng là Thành viên HĐQT của Petechim.

Thương hiệu Petechim được ra đời từ năm 1981 với vai trò là nhà cung cấp thiết bị, vật tư, máy móc cho ngành dầu khí của Việt Nam. Đến năm 1994, Petechim được chuyển giao cho PetroVietnam với tên gọi là Công ty Thương mại Dầu khí.

Hai cổ đông lớn nhất của Petechim hiện là Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) và CTCP Đầu tư và Xây dựng Tràng An với tỷ lệ sở hữu lần lượt là 29% và 23,1%.

Petechim từng tham gia thực hiện các dự án tiêu biểu bao gồm Dự án Vietsopetro & PVEP, Dự án Thăng Long - Đông Đô, Dự án Nam Rồng - Đồi Mồi...

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên 13/1, giá cổ phiếu PVT đạt 8.700 đồng/cp, tăng hơn 80% so với đầu năm nay.