Công viên nước Đầm Sen (DSN) báo lãi 2023 hơn trăm tỷ, lên kế hoạch 2024 "đi lùi"

Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen (HoSE: DSN) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2024, dự kiến được diễn ra vào 30/1 sắp tới.

Công viên nước Đầm Sen (DSN) vượt kế hoạch kinh doanh 2023, đặt mục tiêu 2024 "đi lùi"

Theo tài liệu, Hội đồng quản trị Công viên nước Đầm Sen (DSN) công bố:Trong năm 2023, tổng số lượt khách đến Công viên nước là hơn 1,2 triệu lượt khách, tăng xấp xỉ 8% so với cùng kỳ và vượt 3% so với kế hoạch. So với doanh thu điều chỉnh, doanh thu đã đạt 248,9 tỷ đồng, vượt 8,2% kế hoạch năm và tăng 7,2% so với cùng kỳ.

Được biết, kế hoạch doanh thu 2023 của DSN được điều chỉnh từ 210 tỷ đồng lên 230 tỷ đồng dựa trên tình hình hoạt động trong năm. Hội đồng quản trị Công ty dự kiến trình kế hoạch này tại ĐHĐCĐ thường niên 2024.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023 đạt 112,5 tỷ đồng, hoàn thành vượt 14,8% so với kế hoạch và tăng 4,4% so cùng kỳ.

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023

Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến tiếp tục chi trả bằng tiền mặt với tỷ lệ 40% và đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2023 tỷ lệ 24% (đã hoàn thành chi trả cổ tức đợt 1/2023 vào ngày12/1/2024).

Về kế hoạch kinh doanh năm 2024, Hội đồng quản trị DSN dự kiến trình lên ĐHĐCĐ với doanh thu 240 tỷ đồng cho năm 2024, giảm nhẹ so với thực hiện 2023. Mục tiêu lãi trước thuế 130 tỷ đồng, tăng trưởng 6%; lãi sau thuế 104 tỷ đồng, giảm gần 8%.

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Với lợi nhuận sau thuế 2024 dự kiến đạt 104 tỷ đồng, DSN dự trình phương án phân phối lới nhuận gồm: 15 tỷ đồng trích lập các quỹ (trong đó trích quỹ khen thưởng tối đa 15% lợi nhuận), dự kiến chi gần 29 tỷ đồng chia cổ tức (tương ứng với 24% vốn điều lệ) và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2024 là hơn 59,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong ĐHĐCĐ 2024 của DSN sẽ có thay đổi lớn về nhân sự. Hội đồng quản trị dự kiến trình Đại hội miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT với ông Nguyễn Quốc Anh theo đơn từ nhiệm ngày 1/11/2023, do ông Quốc Anh chuyển đơn vị công tác. Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT độc lập với ông Lê Khắc Lân, do ông Lân đột ngột qua đời vào ngày 21/12/2023. Đồng thời, bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT. Danh sách các ứng viên chưa được công bố.