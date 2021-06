Cục Chăn nuôi: Dừng nhập khẩu heo từ Thái Lan không làm ảnh hưởng đến nguồn cung trong nước

Ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi cho rằng quyết định tạm dừng nhập khẩu heo từ Thái Lan không ảnh hưởng nhiều đến nguồn cung trong nước. Nguyên nhân vì hiện ngành chăn nuôi đang tái đàn tương đối tốt. Trong khi đó heo nhập khẩu từ Thái Lan chỉ chiếm khoảng 4-5% trong tổng đàn của cả nước.

Để ngăn ngừa bệnh dịch tả heo châu Phi xâm nhập vào Việt Nam làm lây lan dịch tả heo châu Phi cho đàn heo nuôi trong nước, mới đây, Bộ NN&PTNT cho biết Việt Nam sẽ tạm ngừng nhập khẩu heo sống để giết mổ làm thực phẩm từ Thái Lan kể từ ngày 30/6.

Trước đó ngày 19/5, trong quá trình kiểm dịch nhập khẩu lô heo sống 980 con nhập khẩu từ Thái Lan vào Việt Nam để giết mổ làm thực phẩm, cơ quan kiểm dịch đã phát hiện lô heo bị nhiễm bệnh dịch tả heo châu Phi.

Bộ NN&PTNT cho biết hiện tại, đối với những lô heo sống đã được doanh nghiệp hai nước ký hợp đồng mua bán và sẽ vận chuyển về Việt Nam đến hết ngày 29/6, Bộ vẫn tiếp tục cho phép nhập khẩu vào Việt Nam và sẽ chỉ đạo cơ quan thú y tổ chức kiểm soát chặt chẽ để bảo đảm an toàn dịch bệnh và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trao đổi với người viết, ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi cho rằng quyết định tạm dừng nhập khẩu heo từ Thái Lan không ảnh hưởng nhiều đến nguồn cung trong nước.

Nguyên nhân vì hiện ngành chăn nuôi đang tái đàn tương đối tốt. Trong khi đó heo nhập khẩu từ Thái Lan chỉ chiếm khoảng 4-5% trong tổng đàn của cả nước.

Ngoài ra, tốc độ tái đàn trong nước hiện đang tăng trưởng tốt. dịch bệnh cũng đã kiểm soát được nên nguồn cung không đáng ngại nguồn cung cơ bản chủ động được.

Theo báo báo cáo phục hồi được 88,7% so với trước khi xảy ra dịch tương đương trên 27 triệu con. Trong 16 doanh nghiệp tái đàn rất tốt, có khoảng 5,5 triệu con heo thịt, tái đàn được được 171% so với trước khi xảy ra dịch và tăng 63% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trước đó, thời điểm mới có quyết định cho phép nhập heo sống từ Thái Lan, Việt Nam đã nhập khẩu được nhiều đàn hậu bị để chủ động giống cho tái đàn.

Chỉ tính riêng trong năm 2020, cả nước nhập khẩu gần 44.000 con heo giống trong đó heo giống nhập khẩu từ Thái Lan là hơn 34.600 con chiếm 79,1% còn lại nhập từ Canada, Mỹ, Đan Mạch, Pháp và Đài Loan

Ngoài việc tốc độ tái đàn trong nước đang ở mức tốt, lượng thịt heo đông lạnh nhập khẩu vào Việt Nam tăng mạnh cũng góp phần đáp ứng nhu cầu trong nước.

Theo số liệu của Cục Xuất nhập khẩu lũy kế 4 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu thịt heo tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh đạt 51,15 nghìn tấn, trị giá 116,59 triệu USD, tăng 118% về lượng và tăng 112,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Tháng 4, Việt Nam nhập khẩu thịt heo tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh từ 23 thị trường, trong đó chủ yếu được nhập khẩu từ Nga chiếm 34%; Canada chiếm 22%; Brazil chiếm 10,02%; Đan Mạch chiếm 8% và Ba Lan chiếm khoảng 7%...

Trong 4 tháng đầu năm 2021, Nga là thị trường cung cấp thịt heo lớn nhất cho Việt Nam, đạt 22 nghìn tấn, trị giá 60 triệu USD, tăng 708% về lượng và tăng 369% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020; giá nhập khẩu trung bình đạt 2.709 USD/tấn, giảm 8,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Bên cạnh đó, theo ông Trọng, việc giá heo hơi trong nước thấp cũng đang làm giảm động lực nhập khẩu của doanh nghiệp vì phần chênh lệch giữa giá heo trong nước và giá heo hơi nhập khẩu.

Thậm chí giá heo hơi trong nước đã có lúc giảm còn 63.000 - 68.000 đồng/kg trong khi giá thức ăn chăn nuôi tăng cao khiến người dân phải chịu lỗ.