Cục Thống kê chỉ ra nhũng khó khăn kinh tế - xã hội TP.Đà Nẵng đang đối mặt

Ngày 5/10, Cục Thống kê TP.Đà Nẵng cho hay, với sự chủ động quyết liệt triển khai các nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2022, kinh tế-xã hội thành phố Đà Nẵng đã phục hồi tích cực và có xu hướng tăng trưởng qua từng quý, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Qua số liệu của Cục Thống kê TP.Đà Nẵng, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế đều tăng khá cao so với cùng kỳ, một số chỉ tiêu đã tăng so với thời điểm trước khi có dịch (năm 2019). Tình hình sản xuất kinh doanh từng bước được cải thiện rõ rệt, vốn đầu tư thực hiện khu vực ngoài nhà nước và khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng trưởng khả quan.

Bên cạnh đó, công tác phòng chống dịch Covid-19, tiêm vaccine, điều trị bệnh nhân tiếp tục được chú trọng. Các lĩnh vực văn hoá, xã hội được quan tâm, nhiều sự kiện quan trọng, ý nghĩa được tổ chức. An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống của các tầng lớp nhân dân và trật tự an toàn xã hội được ổn định.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế-xã hội thành phố Đà Nẵng trong 9 tháng qua vẫn còn một số khó khăn, hạn chế.

Bên cạnh những kết quả khả quan, kinh tế xã hội TP.Đà Nẵng còn gặp một số khó khăn. Ảnh: Lam Hàn

Theo Cục Thống kê TP.Đà Nẵng, về lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo cơ bản phục hồi nhưng không đồng đều, một số ngành vẫn tiếp tục đối mặt với khó khăn do phụ thuộc nhiều vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu cũng như thị trường xuất khẩu như ngành chế biến gỗ, sản xuất trang phục, dệt, sản xuất sắt thép...

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công vẫn chưa đạt mục tiêu. Một số dự án do các khó khăn khách quan về thủ tục, mặt bằng đã đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn, tạm dừng giải ngân, làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân chung của thành phố.

Bên cạnh đó, thu hút FDI của thành phố Đà Nẵng cũng giảm về vốn đăng ký so với cùng kỳ do nguồn quỹ đất lớn khá hạn chế, dự án lớn chưa nhiều, chủ yếu thu hút vào Khu công nghệ cao, Khu công nghệ thông tin, tuy nhiên hạ tầng chưa hoàn thiện, chưa có nhiều giải pháp tích cực để thu hút nhà đầu tư, các dự án tiềm năng vẫn đang thực hiện công tác chuẩn bị về đấu giá, đấu thầu; bên cạnh đó, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên nguồn vốn của các nhà đầu tư gặp nhiều khó khăn.

Đồng thời, tình trạng mất cân đối về cơ cấu cung cầu lao động chưa được khắc phục, một số doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong tuyển dụng, thiếu lao động.

Ngoài ra, qua thống kê cũng cho thấy công tác tiêm vaccine phòng Covid-19 chưa đạt kế hoạch đề ra; còn xảy ra tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế ở một số cơ sở khám chữa bệnh.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn vấn đề phức tạp, khiếu kiện về đất đai kéo dài; nổi lên tình trạng vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên và tội phạm công nghệ cao; tai nạn giao thông tăng cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương.