Cung giảm, giá tôm nguyên liệu tiếp tục ở mức cao

Theo Tổng cục Thủy sản, sản lượng thủy sản tháng 11/2020 ước đạt 733,8 ngàn tấn. Lũy kế từ đầu năm 2020, tổng sản lượng ước đạt 7,7 triệu tấn, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2019 trong đó sản lượng khai thác 3,5 triệu tấn, sản lượng nuôi trồng thủy sản 4,2 triệu tấn.

Cụ thể, tổng sản lượng thủy sản tháng 11/2020 ước đạt 733,8 ngàn tấn, trong đó sản lượng khai thác 276,8 ngàn tấn, sản lượng nuôi trồng thủy sản 457 ngàn tấn. Lũy kế từ đầu năm 2020, tổng sản lượng ước đạt 7,7 triệu tấn, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2019 và đạt 89,6% kế hoạch năm 2020, trong đó: sản lượng khai thác 3,5 triệu tấn, sản lượng nuôi trồng thủy sản 4,2 triệu tấn.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản nửa đầu tháng 11/2020 (từ 01/11 đến 15/11) đạt 354 triệu USD, lũy kế kim ngạch xuất khẩu là 7,3 tỷ USD, bằng 98,2% so với cùng kỳ 2019, đạt 73% kế hoạch (10 tỷ USD).

Về nuôi trồng thủy sản, diện tích tôm thả nuôi ước đạt 725.900 ha (Đạt 99,43% so với kế hoạch năm 2020). Trong đó tôm sú là 616.807 ha (Đạt 99,48% so với kế hoạch năm 2020); tôm thẻ chân trắng là 109.093 ha (Đạt 99,1% so với kế hoạch năm 2020).

Sản lượng ước đạt 790.564 tấn (Đạt 95,24% so với kế hoạch năm 2020) Trong đó tôm sú đạt 254.382 tấn (Đạt 90,2% so với kế hoạch năm 2020); tôm thẻ chân trắng đạt 536.182 tấn (Đạt 96,17% so với kế hoạch năm 2020).

Giá tôm nguyên liệu tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục ở mức cao so các tháng đầu năm và tăng nhẹ do nguồn cung giảm, các nhà máy điều chỉnh giá thu mua để phục vụ nhu cầu xuất khẩu cuối năm.

Tại Sóc Trăng, giá tôm sú các cỡ ổn định, cụ thể, giá tôm sú các cỡ 20, 30, 40, 50 con/kg lần lượt ở mức 243.000 đồng/kg, 185.000 đồng/kg, 144.000 đồng/kg và 115.000 đồng/kg. Giá tôm thẻ chân trắng tăng so với tháng trước, hiện tôm thẻ cỡ 20 và 30 con/kg có giá lần lượt là 206.000 đồng/kg và 169.000 đồng/kg (tăng từ 10.000 - 15.000 đồng/kg so với tháng trước).

Đối với cá tra, diện tích thả nuôi lũy kế là 5.485 ha, bằng 73,8% so với cùng kỳ năm 2019. Diện tích thu hoạch đạt 2.813 ha, bằng 52% so với cùng kỳ năm 2019. Diện tích chưa thu hoạch ước đạt 2.672 ha. Sản lượng nuôi đạt 900.429 tấn, bằng 83,7% so với cùng kỳ năm 2019.

Giá cá tra nguyên liệu loại 1 hiện dao động ở mức 23.000-23.500 đ/kg tùy hình thức thanh toán. Kim ngạch xuất khẩu cá tra tính đến 15/10/2020 ước đạt 1,12 tỷ USD, giảm 27,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Về khai thác thủy sản, hiện nay đang là vụ cá Bắc năm 2020-2021 nên ngư trường khai thác chủ yếu của ngư dân tập trung nhiều khai thác tại vùng biển miền Nam Trung Bộ và Đông, Tây Nam Bộ với các nghề khai thác như lưới rê, chụp, vây, pha xúc khai thác cá nổi.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng liên tục bởi áp thấp nhiệt đới và các cơn bão tại vùng biển miền Trung nên ảnh hưởng nhiều đến hoạt động khai thác trên biển, số lượng tàu cá phải neo đậu tại cảng khá lớn, chiếm khoảng 35-40% tổng số tàu cá khai thác vùng lộng và vùng khơi.