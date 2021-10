D2D: Tăng thu từ dự án KDC Lộc An, lãi ròng quý III gấp 2,5 lần cùng kỳ

CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (HOSE: D2D) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2021 với doanh thu đạt 146 tỷ đồng, tăng 132% so với cùng kỳ, lãi ròng 86 tỷ đồng, tăng 152%.

Thuyết minh báo cáo tài chính cho thấy, doanh thu trong kỳ tăng mạnh nhờ đóng góp lớn của dự án KDC Lộc An. 85% doanh thu trong 9 tháng đầu năm tương đương 293 tỷ đồng đến từ dự án KDC Lộc An.



Trong quý III, doanh thu hoạt động tài chính giảm 47%, về 11 tỷ đồng, do sự sụt giảm từ lãi tiền gửi, tiền cho vay. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 44% lên 13 tỷ đồng.

Kết quả, quý IIII, D2D báo lợi nhuận sau thuế 86 tỷ đồng, tăng 152% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, D2D ghi nhận 346 tỷ đồng doanh thu, tăng 62%. Tuy nhiên, lãi sau thuế chỉ tăng nhẹ 5%, lên mức 194 tỷ đồng, chủ yếu đến từ việc doanh thu từ lãi tiền gửi trong kỳ giảm mạnh. Với kết quả kinh doanh này, D2D đã thực hiện được hơn 72% chỉ tiêu lợi nhuận năm 2021.

Tính tại ngày 31/9/2021, tổng tài sản D2D có 1.931 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm. Trong đó, tiền giảm 28%, còn 714 tỷ đồng; hàng tồn kho giảm 9% về mức 146 tỷ đồng. Doanh nghiệp có gần 77 tỷ đồng chi phí sản xuất dở dang tại Dự án Khu dân cư Lộc An.

Lãi ròng quý III của D2D gấp 2,5 lần so với cùng kỳ

Chi phí trả trước dài hạn tăng 47%, đạt gần 422 tỷ đồng, chủ yếu là tiền thuê đất tại KCN Châu Đức và KCN Nhơn Trạch 2. Riêng KCN Nhơn Trạch 2, chi phí xây dựng cơ bản dở dang Dự án này của D2D tại cuối tháng 9 ghi nhận hơn 84 tỷ đồng, tăng 20% so với đầu năm.



D2D còn hơn 855 tỷ đồng nợ phải trả, giảm 17% so với đầu năm.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 19/10, cổ phiếu D2D hiện đang giao dịch ở ngưỡng 57.900 đồng/cp, tăng 1,58% so với phiên giao dịch liền kề.

Mới đây, HĐQT D2D đã thông qua việc thuê lại đất của Công ty Sonadezi Châu Đức (công ty cùng tập đoàn; tổ chức có liên quan đến ông Lê Trọng Đức và ông Nguyễn Văn Lương - Thành viên HĐQT) với tổng diện tích 88.591,3 m2 tại khu công nghiệp Châu Đức, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Giá trị hợp đồng thuê đất nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của công ty và nhỏ hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên BCTC gần nhất giữa công ty và tổ chức có liên quan của cổ đông sở hữu từ 51% tổng cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.

Thời gian thuê đất tính từ ngày ký đến tháng 10/2058.