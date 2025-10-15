Đà Nẵng: 3.930 tỷ đồng tiếp sức cho đối tượng chính sách

Ngày 14/10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh, Trưởng ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố chủ trì cuộc họp của Ban đại diện quý III/2025.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh ghi nhận, 3 tháng qua, Chi nhánh CSXH thành phố Đà Nẵng đã chủ động tham mưu các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm hoạt động tín dụng CSXH trên địa bàn thành phố được liên tục, thông suốt.

Quang cảnh cuộc họp của Ban đại diện quý III/2025 của Chi nhánh Ngân hàng CSXH thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Mai Quế.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, còn một số khó khăn, tồn tại như: 72 điểm giao dịch mới được bố trí tại nhà văn hóa thôn, nhà sinh hoạt cộng đồng chưa bảo đảm chất lượng phục vụ giao dịch với ngân hàng của người dân.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đề nghị Chi nhánh Ngân hàng CSXH thành phố xây dựng dự thảo kế hoạch phân bổ và sử dụng nguồn kinh phí hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH thành phố năm 2025 để họp thông qua kinh phí, chuẩn bị tổng kết hoạt động tín dụng chính sách năm 2025.

Tổ chức sơ kết 5 năm quy chế phối hợp giữa Chi nhánh Ngân hàng CSXH thành phố với Công an thành phố.

Giao Sở Tài chính chủ trì tham mưu xử lý nợ rủi ro đợt 2 năm 2025; ban hành quy định sửa đổi quy chế quản lý vốn ủy thác; kế hoạch chiến lược 2026 - 2030; tham mưu bố trí 100 tỷ đồng cho chương trình hỗ trợ tạo việc làm.

Phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố tham mưu trình HĐND thành phố sửa đổi cơ chế cho vay Nghị quyết 33/2024 của HĐND tỉnh.

Trong 9 tháng năm 2025, Đà Nẵng đã giải ngân 3.930 tỷ đồng với 54.355 lượt khách hàng vay vốn ưu đãi. Ảnh: T.H.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đề nghị UBND các xã, phường quan tâm bố trí cơ sở vật chất cho các điểm giao dịch, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, nhất là đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất tại 72 điểm giao dịch mới.

Báo cáo tại cuộc họp, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn thành phố đạt 14.440 tỷ đồng, tăng 1.113 tỷ đồng (tăng 8,35%) so với năm 2024. Doanh số cho vay 9 tháng năm 2025 đạt 3.930 tỷ đồng với 54.355 lượt khách hàng vay vốn, doanh số thu nợ đạt 2.556 tỷ đồng.

Tổng nợ quá hạn và nợ khoanh toàn thành phố còn 16,8 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,12% tổng dư nợ (giảm 178 triệu đồng so năm 2024); trong đó nợ quá hạn gần 6 tỷ đồng, tỷ lệ 0,04%/tổng dư nợ; nợ khoanh 10,8 tỷ đồng, tỷ lệ 0,08%/tổng dư nợ.

Kết quả có 93 xã, phường được đánh giá chất lượng hoạt động tín dụng chính sách đạt loại tốt trong quý III/2025. Hiện toàn thành phố có 280 điểm giao dịch tín dụng chính sách.