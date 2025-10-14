"Bắt tay" Gia Lai, THACO triển khai dự án gì mà cần đến 11.000 tỷ đồng?

5 dự án lớn tại tỉnh Gia Lai, tổng mức đầu tư 11.000 tỷ đồng

Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa chủ trì buổi làm việc với Công ty Cổ phần nông nghiệp Trường Hải (THACO AGRI), về việc triển khai các Bản ghi nhớ đầu tư tại tỉnh.

Ông Trần Bảo Sơn - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Trường Hải (THACO) kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn THACO AGRI cho biết, theo các Bản ghi nhớ đầu tư được ký kết tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai vào tháng 8/2025, THACO AGRI và các công ty thành viên sẽ triển khai 5 dự án trên địa bàn tỉnh Gia Lai, với tổng mức đầu tư dự kiến là 11.000 tỷ đồng.

Cụ thể: Dự án “Trồng cây lâm nghiệp kết hợp chăn nuôi bò tại xã Ia Púch”, do Công ty TNHH MTV Chăn nuôi bò Trung Nguyên làm chủ đầu tư, có tổng vốn đầu tư 4.380 tỷ đồng; 02 dự án: “Chăn nuôi theo mô hình nông lâm kết hợp tại xã Pờ Tó” và “Chăn nuôi theo mô hình nông lâm kết hợp tại xã Ia Le”, do Công ty TNHH MTV Cao su Trung Nguyên làm chủ đầu tư, có tổng vốn đầu tư 6.077 tỷ đồng; 2 dự án “Cụm công nghiệp và Trung tâm Logistics” và “Tổ hợp trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở”, do THACO AGRI làm chủ đầu tư, có tổng vốn đầu tư 2.025 tỷ đồng.

Lãnh đạo Công ty THACO AGRI bày tỏ quyết tâm triển khai có hiệu quả các dự án nêu trên. Ngoài ra, kiến nghị một số nội dung liên quan đến các dự án đã ký kết nhằm sớm triển khai, đưa dự án đi vào hoạt động.

Tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh liên quan đến dự án

Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai hoan nghênh THACO AGRI và các công ty thành viên đã quyết định đầu tư tại tỉnh Gia Lai.

Ông Tuấn khẳng định quan điểm nhất quán của tỉnh, là luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thúc đẩy hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch Phạm Anh Tuấn đề nghị nhà đầu tư nghiên cứu kỹ các quy định pháp luật, đề xuất các dự án hiệu quả, vì lợi ích chung; đồng hành cùng chính quyền, đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết, trước hết rồi mới đến lợi ích của doanh nghiệp, hướng tới lợi ích hài hòa, dài lâu.

Đối với kiến nghị của nhà đầu tư liên quan đến 3 dự án: “Trồng cây lâm nghiệp kết hợp chăn nuôi bò tại xã Ia Púch”, “Chăn nuôi theo mô hình nông lâm kết hợp tại xã Pờ Tó” và “Chăn nuôi theo mô hình nông lâm kết hợp tại xã Ia Le”, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các địa phương tổ chức đánh giá hiện trạng rừng và kết quả thực hiện Đề án chuyển đổi rừng nghèo sang trồng cao su.

Ngoài ra, rà soát các vấn đề liên quan, khẩn trương tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Chính phủ và Bộ Chính trị để xin chủ trương chỉ đạo chung, làm cơ sở xem xét, quyết định phương án xử lý đối với từng dự án, từng diện tích cụ thể, cũng như tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh liên quan đến dự án của Công ty, hoàn thành trong tháng 10/2025. Cùng với đó, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đất đai của các dự án theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đề nghị nhà đầu tư tập trung nghiên cứu, đề xuất các dự án ứng dụng công nghệ cao, chế biến sâu sản phẩm hiện có của công ty và của tỉnh gắn với việc hình thành vùng nguyên liệu ổn định tại địa phương.

Ông Tuấn giao Sở Công Thương giới thiệu các vị trí dọc tuyến Quốc lộ 19 và cao tốc Quy Nhơn - Pleiku để nhà đầu tư đánh giá toàn diện hiệu quả của dự án, sớm thực hiện thủ tục đầu tư “Cụm công nghiệp - nông nghiệp và Trung tâm logistics”. Đề nghị UBND phường Pleiku và nhà đầu tư tập trung trao đổi, thống nhất phương án quy hoạch “Tổ hợp trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở”, đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung của địa phương và nhu cầu của nhà đầu tư.

Ngoài các dự án đã cam kết đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đề nghị THACO tiên phong triển khai các hoạt động thương mại biên giới tại Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, xây dựng hệ sinh thái doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an sinh cho người dân gắn với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh tại vùng biên.