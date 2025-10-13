TP Huế dự kiến cấm nuôi chim yến tại loạt khu vực, 4 phường sẽ cấm hoàn toàn

Theo dự thảo nghị quyết, TP.Huế dự kiến sẽ cấm hoàn toàn hoạt động nuôi chim yến tại các phường Thuận Hóa, Phú Xuân, Hương An và Vỹ Dạ.

Bên cạnh đó, có 18 xã, phường dự kiến sẽ cấm nuôi chim yến tại nhiều khu vực. Phường Kim Long dự kiến sẽ cấm nuôi chim yến tại các tổ dân phố 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

UBND TP.Huế đang lấy ý kiến người dân về dự thảo nghị quyết quy định khu vực không được phép nuôi chim yến trên địa bàn thành phố.

Phường Mỹ Thượng dự kiến sẽ cấm nuôi chim yến tại các tổ dân phố Trung Đông, Nam Thượng, Tây Trì Nhơn, La Ỷ, Tây Thượng, Lại Thế 1, Lại Thế 2, Ngọc Anh, Chiết Bi, Dưỡng Mong, Mong An, Vinh Vệ, Phước Linh, An Lưu, Mỹ Lam, An Hạ, Triều Thủy, Truyền Nam, An Truyền, Định Cư.

Phường Hương Trà gồm các tổ dân phố 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Phường Kim Trà gồm các tổ dân phố Liễu Nam, Trung Thôn, Xuân Tháp, Thanh Tiên, Thanh Lương 2, 3, 4.

Phường Thanh Thủy gồm các thôn, tổ dân phố 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, 9A, 10A, 11A, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, Thanh Toàn, Lang Xá Cồn, Vân Thê Đập.

Phường Phú Bài gồm các tổ dân phố 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10; đối với các tổ dân phố 1, 6, 8 cấm nuôi trong phạm vi 500m từ đường Trưng Nữ Vương vào hướng tây.

Phường Hương Thủy gồm các tổ dân phố Chánh Đông, Lợi Nông, Phù Tây 2, Thạch An, Châu Sơn, Phù Tây 1, Thủy Châu, Phù Nam 1, Phù Nam 2, Phù Nam 3, Lương Xuân, Lương Nhơn, Thủy Lương, Lương Mỹ, An Khánh, Tân Tô, Chiết Bi, Hòa Phong và các điểm di tích Lùm Chánh Đông, Đình Lương văn, Miếu Bà Giàng.

Phường Phong Thái gồm khu vực tổ 1, tổ 2 thuộc tổ dân phố Bồ Điền và khu vực xóm chợ, khu quy hoạch Bà Đa thuộc tổ dân phố An Lỗ.

Phường Phong Điền gồm các tổ dân phố Trạch Thượng 1, Trạch Thượng 2, Tân Lập 1; đối với tổ dân phố Khánh Mỹ giới hạn từ đường quốc lộ 1A đi về phía đông đến hết địa bàn của tổ.

Phường Thuận An gồm các tổ dân phố An Hải, Minh Hải, Tân Bình, Diên Trường, Tân Mỹ, Hải Thành, Tân An, Hải Bình, Tân Lập, Tân Cảng, Hải Tiến, Tân Dương, Vĩnh Trị, Thai Dương Thượng Đông, Thai Dương Thượng Tây, Thai Dương Hạ Bắc, Thai Dương Hạ Trung, Thai Dương Hạ Nam, Hòa Duân, Trung An, Xuân An, An Dương 1, An Dương 2, An Dương 3, Cự Lại Bắc, Cự Lại Trung, Cự Lại Đông, Cự Lại Nam.

Phường Phong Quảng gồm khu vực gần chợ thuộc tổ dân phố Vĩnh Tu, khu vực gần trụ sở UBND phường thuộc tổ dân phố Lãnh Thủy 2, khu vực gần trụ sở Đảng ủy phường thuộc tổ dân phố Thế Chí Đông 2 và khu vực gần trụ sở Mặt trận phường thuộc tổ dân phố Thành Công 2.

Phường An Cựu gồm các tổ dân phố 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, Nhì Đông thuộc địa bàn phường An Đông cũ, các tổ dân phố 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 thuộc địa bàn phường An Cựu lúc chưa sáp nhập và các tổ dân phố 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 thuộc địa bàn phường An Tây cũ.

Xã Quảng Điền gồm thôn Vĩnh Hòa, khu dân cư Cồn Kiêu thuộc thôn Khuông Phò Nam và khu quy hoạch dân cư phía bắc nhà văn hóa thuộc thôn An Gia.

Xã Đan Điền gồm khu vực du lịch cộng đồng thuộc thôn Ngư Mỹ Thạnh và khu vực Cồn Tộc thuộc thôn Cư Lạc.

Xã Khe Tre gồm các thôn 1, 2, 3, 4, 5. Xã A Lưới 2 gồm các tổ dân cư 1, 3, 5, 6, 7 của thôn 4, các tổ dân cư 2, 4, 5, 6 của thôn 5 và các tổ dân cư 9, 10, 11, 12 của thôn 6.

Ngoài ra, TP.Huế cũng dự kiến cấm nuôi chim yến tại các khu vực khoanh vùng bảo vệ đối với di tích đã được xếp hạng và di tích thuộc danh mục kiểm kê được phê duyệt; khu vực dọc bờ sông Hương, sông Ngự Hà; khu vực dọc theo các tuyến quốc lộ 1A, tỉnh lộ 10A, đường Nguyễn Hoàng và các trục đường chính đô thị; khu vực quy hoạch sân bay Phú Bài, Khu công nghiệp Phú Bài.

Đối với các khu vực cộng đồng dân cư có mật độ dân cư tập trung đông đúc, nhà ở liền kề, an ninh - quốc phòng, trung tâm văn hóa, y tế, công sở, trường học, chợ, cơ sở tín ngưỡng, khu di tích lịch sử được công nhận, khu lưu niệm, khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp cấm nuôi chim yên trong phạm vi 70m.

Các khu vực dọc sông, suối, hồ, ven biển, đầm phá cấm nuôi chim yến trong phạm vi 100m từ bờ. Các khu vực dọc các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ cấm nuôi trong phạm vi 30m tính từ lộ giới.