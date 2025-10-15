Giá vàng hôm nay 15/10: Tiếp đà tăng kỷ lục

Giá vàng hôm nay 15/10

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 7 giờ 45 sáng nay ngày 15/10 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 4.166 USD/ounce, tăng mạnh hơn 40 USD/ounce so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ vào rạng sáng nay (giờ Việt Nam) ở quanh gần mức 4.143 USD/ounce, tăng mạnh hơn 33 USD/ounce so với chốt phiên trước đó tại thị trường này.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, giá vàng thế giới tiếp đà tăng mạnh bởi kỳ vọng ngày càng tăng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất trong tháng này, cùng với nhu cầu trú ẩn an toàn bùng nổ giữa căng thẳng thương mại mới giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Giá vàng đã bứt phá ngoạn mục với mức tăng 57%, lần đầu tiên vượt qua ngưỡng tâm lý quan trọng 4.100 USD vào thứ 2 vừa qua. Động lực đằng sau đà tăng này đến từ sự bất ổn địa chính trị và kinh tế, kỳ vọng hạ lãi suất, hoạt động mua vào mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương, cùng dòng tiền đổ dồn vào các quỹ ETF vàng.

Theo thông tin trên Investing.com, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã nói với Fox Business Network rằng cuộc gặp giữa ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vẫn được lên kế hoạch diễn ra vào cuối tháng này tại Hàn Quốc, đây là báo hiệu một số hy vọng về đối thoại.

Còn Bộ Thương mại Trung Quốc vừa qua đã xác nhận, các cuộc thảo luận cấp làm việc với Mỹ đang diễn ra trong tuần này, đồng thời cho biết sẽ “chiến đấu đến cùng” chống lại các biện pháp của Mỹ.

Giới chuyên gia phân tích, khung chính sách phi chính thống của Nhà Trắng sẽ tiếp tục hỗ trợ vàng, xét đến thâm hụt ngân sách, nợ công gia tăng, ý định giảm thâm hụt tài khoản vãng lai và dòng vốn chảy vào, cùng với động thái cắt giảm lãi suất khi lạm phát khoảng 3%.

Nhóm nghiên cứu kim loại quý do Michael Widmer dẫn đầu cho biết họ dự kiến nhu cầu đầu tư sẽ tăng 14%, đẩy giá vàng lên 5.000 USD/ounce. Họ cũng nhìn thấy tiềm năng tăng giá lên 6.000 USD/ounce.

Giá vàng trong nước liên tục tạo đỉnh mới

Giá vàng hôm nay 15/10 ghi nhận vàng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng rất cao so với phiên giao dịch hôm qua, tiếp tục lập đỉnh mới.

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 144,1 - 146,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch mua - bán ở mức 144,9 – 146,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 2,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng mạnh 2,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 1,5 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 143,5 – 146,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 2,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng mạnh 2 triệu đồng/lượng bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 2,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 15/10 ghi nhận vàng SJC và vàng nhẫn tiếp tục có đỉnh mới

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 143,6 – 146,6 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng mạnh 2,6 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 143,9 - 145,9 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 4,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng mạnh 3,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 2 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 143 - 146 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 3,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.