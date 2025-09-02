Lạng Sơn: Mở tour du lịch nông nghiệp với những vườn na trên thung lũng đá vôi hùng vĩ

Được thiên nhiên ban tặng với những núi đá vôi hùng vĩ và lịch sử, người dân Lạng Sơn từ các xã Hữu Lũng, Cai Kinh, Nhật Tiến, Hữu Liên, Chi Lăng…với sự cần cù chịu khó, trên những chân núi, thung lũng nằm xem núi đá người dân đã trồng và tạo đặc sản từ những quả na căng tròn, trắng muốt, ngọt lịm. Hình ảnh quen thuộc của vùng đất Lạng Sơn, còn đang trở thành một điểm đến hấp dẫn, mở ra hướng đi mới cho người dân địa phương du lịch vườn na.

Từ cây trồng truyền thống đến du lịch đặc sắc

Từ lâu, cây na đã là một trong những cây trồng chủ lực của tỉnh Lạng Sơn, nổi tiếng với giống na dai Chi Lăng. Những cây na được trồng trên chân núi đá, thung lũng đá vôi mang lại hương vị đặc trưng, thơm ngon khó cưỡng.

Những vườn na được trồng trên những thung lũng đá vôi tạo cảnh quan vô cùng hấp dẫn. Ảnh: Hoàng Tính

Tuy nhiên, thay vì chỉ dừng lại ở việc bán quả, nhiều hộ nông dân đã bắt đầu tư duy sáng tạo hơn. Họ nhận ra rằng, vẻ đẹp của những vườn na xanh mướt, không khí trong lành cùng với câu chuyện về quá trình trồng trọt có thể trở thành một sản phẩm du lịch độc đáo.

Ông Hoàng Văn Chức ở xã Chi Lăng, chia sẻ rằng: Năm 2024 gia đình tôi đã đón tiếp hai đoàn khách đến tham quan và trải nghiệm hái na chín. Khách du lịch không chỉ được hướng dẫn cách thu hoạch mà còn có thể mua na ngay tại vườn, tạo ra một trải nghiệm kết nối giữa người sản xuất và người tiêu dùng.

Sự thân thiện và mến khách của người dân là yếu tố quan trọng để níu chân du khách. Bà Nguyễn Thị Hải, một du khách từ Hà Nội, bày tỏ sự thích thú khi được đến thăm và hái na tại vườn.

Bà Hải cho biết: Người dân địa phương không chỉ hướng dẫn cách hái na mà còn giới thiệu về nguồn gốc của cây na Chi Lăng, giúp du khách chúng tôi hiểu hơn về sản phẩm và văn hóa bản địa.

Những câu chuyện, những trải nghiệm chân thực ấy đã biến chuyến đi đến với những vườn na ở Lạng Sơn trở nên ý nghĩa và đáng nhớ hơn.

Mở rộng tiềm năng kinh tế

Việc phát triển nông nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm không phải là mô hình mới, khi kết hợp nông nghiệp với du lịch nó sẽ làm tăng giá trị thương hiệu cho những nông sản ở Lạng Sơn cũng như những quả na.

Các cây na được người dân chăm sóc cẩn thận. Ảnh: Hoàng Tính

Khi du khách trực tiếp đến thăm vườn, họ sẽ có cái nhìn rõ hơn về quy trình chăm sóc, chất lượng sản phẩm. Điều này tạo niềm tin, khuyến khích họ mua hàng và giới thiệu cho người thân, bạn bè.

Hiện các vườn na ở Lạng Sơn được người dân trồng theo tiêu chuẩn VietGAP, hướng hữu cơ với các cây được cắt tỉa gọn gàng và chăm sóc cẩn thận. Điều này không chỉ đảm bảo chất lượng quả na mà còn tạo nên cảnh quan đẹp, thu hút du khách.

Tuy nhiên, du lịch nông nghiệp tại những vườn na vẫn còn là một hướng đi mới, và vẫn đang trong quá trình phát triển tự phát. Ông Hoàng Văn Chức hy vọng trong tương lai việc phát triển na với du lịch sẽ ngày càng phát triển.

Bên cạnh đó, các hộ gia đình trồng na ở Chi Lăng cũng đã thông tin, có các đoàn du lịch liên hệ về thăm vườn trong năm 2025 này.

Hướng đi bền vững trong tương lai

Để mô hình du lịch vườn na phát triển bền vững, cần có sự vào cuộc và hỗ trợ từ nhiều phía. Hiện tại, nhiều tour du lịch vẫn còn mang tính chất tự phát.

Du khách chụp ảnh với vườn na ở Chi Lăng. Ảnh: Hoàng Tính

Bà Nguyễn Thị Hải mong muốn chính quyền và người dân trồng na có thể cùng nhau xây dựng những tour, tuyến du lịch chuyên nghiệp, phù hợp hơn cho du khách. Điều này sẽ giúp du khách dễ dàng tiếp cận các vườn na, cũng như đảm bảo chất lượng dịch vụ đồng đều.

Chính quyền địa phương và ngành du lịch cần đóng vai trò dẫn dắt, hỗ trợ người dân trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng, tập huấn kỹ năng làm du lịch, và đặc biệt là quảng bá hình ảnh du lịch vườn na Lạng Sơn.

Các tour du lịch có thể được thiết kế kết hợp với các vùng trồng nông sản đặc sắc của tỉnh Lạng Sơn như: Hạt dẻ, hồi, thông…hay các điểm tham quan nổi tiếng khác của Lạng Sơn như: Ải Chi Lăng, Núi Tô Thị, Chùa - Động Tam Thanh, Đền Mẫu Đồng Đăng, Khu du lịch Mẫu Sơn, Thảo nguyên Đồng Lâm… Đặc biệt khi UNESCO đã chính thức công nhận Công viên địa chất Lạng Sơn là Công viên địa chất toàn cầu. Từ đó sẽ tạo thành một chuỗi sản phẩm du lịch xứ Lạng đa dạng và hấp dẫn.

Phát triển du lịch từ vườn na không chỉ là một hướng đi tích cực để tăng lợi nhuận cho người dân, mà còn là một cách để bảo tồn và phát huy giá trị của cây na truyền thống. Nó góp phần xây dựng thương hiệu nông sản, tạo sinh kế bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân vùng núi. Khi mỗi vườn na không chỉ là một nơi sản xuất mà còn là một điểm đến, đó chính là lúc nông nghiệp Lạng Sơn bước sang một trang mới, hội nhập với xu thế phát triển chung của Đất nước.