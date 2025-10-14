Giá vàng hôm nay 14/10, thế giới tiếp tục tăng

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 7 giờ sáng nay ngày 14/10 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 4.121 USD/ounce, tăng mạnh hơn 82 USD/ounce so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ vào rạng sáng nay (giờ Việt Nam) ở quanh gần mức 4.110 USD/ounce, tăng mạnh hơn 95 USD/ounce so với chốt phiên trước đó tại thị trường này.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, giá vàng thế giới đã tăng mạnh và đạt mức cao kỷ lục mọi thời đại trong phiên giao dịch giữa trưa tại Mỹ vào hôm qua. Giá vàng tương lai tháng 12 đạt mức cao kỷ lục trong ngày là 4.127 USD/ounce. Nhu cầu trú ẩn an toàn, khi chính phủ Mỹ vẫn đóng cửa đang đẩy giá của kim loại này tăng vọt. Những biến động giá hàng ngày lớn hơn gần đây trên thị trường vàng cho thấy sự biến động sẽ vẫn ở mức cao trong thời gian tới, nhưng cũng cho thấy thị trường tăng giá rất ổn định.

Ngoài ra, giá vàng tăng kỷ lục khi giới đầu tư đẩy mạnh mua vào tài sản trú ẩn an toàn, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thổi bùng lại căng thẳng thương mại với Trung Quốc với tuyên bố áp thuế 100% lên hàng hóa của nước này. Đồng thời, kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất càng làm tăng sức hấp dẫn của kim loại quý này.

Theo các nhà phân tích kim loại quý tại Heraeus, vàng đang ở "điểm uốn" sau khi vượt qua mức 4.000 USD/ounce, và thật khó để nói liệu đây đã là mức giá tối đa hay đây sẽ là một mức cao mới trên chặng đường tăng giá tiếp theo.

"Giá vàng đã tăng trong 8 tuần liên tiếp, điều này bất thường nhưng không phải là chưa từng có và đang ở trong tình trạng quá mua trên cả khung thời gian hàng ngày và hàng tuần. Vàng đang trong thị trường tăng giá và có động lực mạnh mẽ, điều đó có thể đẩy giá lên cao hơn trong một thời gian khá dài trước khi có một giai đoạn củng cố khác. Một đợt điều chỉnh có quy mô hoặc thời gian tương tự sẽ không phải là bất thường. Trong ngắn hạn, một tuần giảm giá là bình thường vì giá hiếm khi tăng trong 8 tuần liên tiếp trở lên ngay cả khi đà tăng sau đó tiếp tục", các chuyên gia tại Heraeus phân tích.

Giá vàng trong nước tăng cao chưa từng có

Giá vàng hôm nay 14/10 ghi nhận vàng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng rất cao so với phiên giao dịch hôm qua, tiếp tục lập đỉnh mới.

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 142,1 – 144,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 1,3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch mua - bán ở mức 142,1 – 144,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 1,3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 2 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 141,3 – 144,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 1,3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 2,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 14/10 ghi nhận vàng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng rất cao

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 141 – 144 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng mạnh 2,6 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 139,5 - 142 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 2,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng mạnh 2,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 2,5 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 139,5 - 142,5 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 2,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.