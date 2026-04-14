Kinh doanh & Pháp luật

Đà Nẵng: Chặn đứng 6 tấn đường Thái Lan nhập lậu, chủ hàng bị phạt nặng

Diệu Bình
14/04/2026 16:07 GMT +7
Lực lượng Quản lý thị trường TP Đà Nẵng vừa phát hiện, tịch thu 6 tấn đường Thái Lan nhập lậu không hóa đơn, đồng thời xử phạt chủ hàng 70 triệu đồng theo quy định.

Ngày 14/4, Đội Quản lý thị trường số 10 (Chi cục Quản lý thị trường TP Đà Nẵng) cho biết, vừa xử phạt 70 triệu đồng, tịch thu 6 tấn đường nhập lậu trị giá 78 triệu đồng đối với một cá nhân vi phạm.

Theo đó, qua nguồn tin đã được xác minh về dấu hiệu vận chuyển hàng nhập lậu, lực lượng này phối hợp với Tổ tuần tra Cảnh sát giao thông thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Thăng Bình kiểm tra ô tô tải biển kiểm soát 74C-072.59 do ông V.Đ.T điều khiển khi đang dừng đỗ.

Kết quả kiểm tra cho thấy phương tiện vận chuyển 120 bao đường tinh luyện nhãn hiệu MITR PHOL (xuất xứ Thái Lan), loại 50kg/bao, tổng khối lượng 6 tấn. Tại thời điểm kiểm tra, ông V.Đ.T không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng.

Lực lượng chức năng tạm giữ toàn bộ tang vật. Ảnh: LLCC

Đội Quản lý thị trường số 10 đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật để xác minh, hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định, đồng thời chuyển hồ sơ trình cấp có thẩm quyền.

Giám đốc Sở Công Thương TP Đà Nẵng sau đó đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông V.Đ.T số tiền 70 triệu đồng về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu; đồng thời tịch thu toàn bộ 6 tấn đường tinh luyện nêu trên, trị giá 78 triệu đồng.

