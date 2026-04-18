Đà Nẵng dừng nhận bùn thải, chờ “giải cứu” bằng hộc rác mới

Đà Nẵng dừng nhận bùn thải vì bãi rác Khánh Sơn mất an toàn

Trung tâm Quan trắc và Quản lý hạ tầng nông nghiệp và môi trường TP Đà Nẵng vừa có thông báo tạm dừng tiếp nhận bùn thải tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn do chưa đảm bảo điều kiện kỹ thuật.

Theo Trung tâm Quan trắc và Quản lý hạ tầng nông nghiệp và môi trường TP Đà Nẵng, việc tạm dừng được thực hiện sau khi đơn vị vận hành là Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng đề nghị, do khu vực bãi đổ hiện có diện tích nhỏ, độ dốc taluy cao, không đủ điều kiện bố trí vị trí tiếp nhận bùn thải an toàn.

Các loại bùn bị tạm dừng tiếp nhận gồm bùn nước thải, bùn nạo vét, bùn bể phốt. Thời gian tiếp nhận trở lại sẽ được thông báo khi khu vực đổ bùn mới hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

Trong khi đó, rác thải sinh hoạt và chất thải rắn thông thường khác vẫn được tiếp nhận, xử lý bình thường tại Khánh Sơn nhằm đảm bảo hoạt động xử lý chất thải của thành phố không bị gián đoạn.

Bãi rác Khánh Sơn, TP Đà Nẵng. Ảnh: B.X

Trao đổi với PV Etime/ Dân Việt, ông Trương Hoài Nam, Phó Giám đốc Trung tâm cho biết, việc tạm dừng tiếp nhận bùn thải là giải pháp bắt buộc trong bối cảnh bãi rác đã gần chạm ngưỡng công suất và tiềm ẩn rủi ro an toàn cao.

“Hiện bãi rác đang ở giai đoạn cuối vòng đời, diện tích mặt bằng ngày càng thu hẹp, trong khi bùn thải là dạng chất lỏng dễ gây sạt lở, nếu tiếp tục đổ sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho công nhân và lực lượng hoạt động trong khu vực”, ông Nam nói.

Theo ông Nam, trước mắt đơn vị vận hành đang khẩn trương sắp xếp lại mặt bằng, bố trí khu vực đổ tạm, đồng thời điều chỉnh quy trình vận hành nhằm giảm áp lực tiếp nhận. “Chúng tôi đang triển khai các giải pháp kỹ thuật để sớm khôi phục việc tiếp nhận bùn thải, tuy nhiên thời gian cụ thể còn phụ thuộc vào tiến độ xử lý hiện trường”, ông Nam cho biết.

Về lâu dài, giải pháp căn cơ là đưa hộc rác số 7 vào vận hành. Hạng mục này đã hoàn thành với công suất khoảng 640.000 tấn, đáp ứng nhu cầu tiếp nhận rác và bùn thải. Tuy nhiên, việc đưa vào sử dụng vẫn đang chờ hoàn tất các thủ tục liên quan theo quy định.

Trung tâm Quan trắc và Quản lý hạ tầng nông nghiệp và môi trường đề nghị các đơn vị thu gom, vận chuyển chất thải phối hợp thực hiện, đảm bảo an toàn trong giai đoạn tạm dừng tiếp nhận bùn thải tại Khánh Sơn.