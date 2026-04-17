Đà Nẵng lập tổ đấu giá khoáng sản để gỡ “bài toán” nguồn cung

UBND TP Đà Nẵng vừa có Quyết định thành lập Tổ công tác thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn TP do ông Nguyễn Hồng An, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, làm Tổ trưởng.





Tổ công tác có nhiệm vụ lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản; kiểm tra, xét chọn hồ sơ tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản; đồng thời kiểm tra, giám sát toàn bộ quy trình, thủ tục đấu giá bảo đảm đúng quy định pháp luật hiện hành.

Trong quý I/2026, TP Đà Nẵng đã phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại 14 khu vực; đồng thời thực hiện cấp phép hoạt động khoáng sản và triển khai các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý tình trạng khai thác trái phép.

Đáng chú ý, tình hình khoáng sản trên địa bàn TP đang đặt ra nhiều thách thức. Nguồn cung vật liệu xây dựng có dấu hiệu thiếu hụt do hàng loạt mỏ hết hạn khai thác từ cuối năm 2025 nhưng chưa kịp gia hạn hoặc cấp phép lại, trong khi nhu cầu phục vụ các dự án đầu tư công tăng cao . Điều này khiến giá cát, đá và vật liệu san lấp biến động mạnh, ảnh hưởng đến tiến độ thi công các công trình.

Bên cạnh đó, dù quy hoạch có tới hàng trăm mỏ cát, sỏi nhưng số lượng mỏ được cấp phép khai thác thực tế còn hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu thị trường . Nhiều khu vực mỏ đã được đấu giá nhưng vẫn chậm đưa vào khai thác do vướng thủ tục.

Thành phố cũng ghi nhận tình trạng nhiều mỏ đá, cát hết hạn nhưng vẫn còn trữ lượng, cần sớm hoàn tất thủ tục để khai thác trở lại nhằm bổ sung nguồn cung.



Hiện Đà Nẵng có 66 trường hợp doanh nghiệp được cấp phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực. Trước áp lực này, Đà Nẵng đang đẩy mạnh cấp phép, khoanh định các khu vực không đấu giá để nhanh chóng đưa mỏ vào hoạt động, phục vụ nhu cầu vật liệu xây dựng cho các dự án trọng điểm .