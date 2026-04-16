Đà Nẵng: Hơn 500 sản phẩm đặc trưng hội tụ tại Made in Da Nang Expo 2026

Với quy mô lớn, triển lãm quy tụ 75/94 xã, phường, đặc khu cùng gần 300 doanh nghiệp, mang đến hơn 500 sản phẩm tiêu biểu thuộc nhiều lĩnh vực. Đây được xác định là hoạt động xúc tiến thương mại trọng điểm của thành phố trong năm 2026, góp phần thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng.

Tối 16/4, tại Đà Nẵng, Lễ khai mạc Triển lãm sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu định hướng xuất khẩu năm 2026 – Made in Da Nang Expo 2026 đã chính thức diễn ra. Ảnh: Viết Niệm

Các nhóm sản phẩm trưng bày tại triển lãm khá đa dạng, bao gồm sản phẩm đặc trưng địa phương, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, làng nghề truyền thống; các mặt hàng công nghiệp, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ; sản phẩm đổi mới sáng tạo, ứng dụng chuyển đổi số; cùng nhiều sản phẩm phục vụ du lịch và tiêu dùng.

Điểm nhấn của Made in Da Nang Expo 2026 là sự tham gia đồng bộ của các địa phương, sở, ngành và hiệp hội doanh nghiệp sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính. Qua đó, triển lãm hình thành không gian giới thiệu tổng thể, phản ánh rõ nét năng lực sản xuất, trình độ công nghệ cũng như bản sắc kinh tế – văn hóa của từng khu vực trên địa bàn thành phố.

Theo lãnh đạo TP. Đà Nẵng, với hơn 112 cụm gian hàng và hàng trăm sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu, sự kiện là cơ hội để doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, tìm kiếm đối tác và mở rộng hệ thống phân phối trong và ngoài nước.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động trưng bày, trong khuôn khổ triển lãm còn diễn ra nhiều chương trình kết nối, xúc tiến thương mại như hội nghị giao thương giữa Đà Nẵng và các tỉnh, thành; hội thảo “Made in Da Nang”; hội thảo “Made in Việt Nam vượt xuyên biên giới cùng Amazon”, cùng các chương trình trình diễn văn hóa, nghề truyền thống đặc sắc.

Những hoạt động này góp phần lan tỏa giá trị sản phẩm địa phương, đồng thời quảng bá hình ảnh Đà Nẵng là điểm đến năng động, thân thiện, giàu tiềm năng hợp tác và phát triển.

Đáng chú ý, nhiều cơ sở sản xuất truyền thống cũng mang đến triển lãm các sản phẩm đặc trưng, trong đó có nước mắm Nam Ô một đặc sản lâu đời của địa phương. Đại diện một cơ sở sản xuất tại làng Nam Ô cho biết, nghề làm nước mắm đã được duy trì qua nhiều thế hệ, với quy trình sản xuất hoàn toàn từ cá cơm và muối, không sử dụng chất bảo quản hay phụ gia.

Theo chia sẻ, nước mắm truyền thống càng để lâu càng cho chất lượng tốt, có vị ngọt hậu tự nhiên và đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Việc tham gia triển lãm không chỉ giúp quảng bá sản phẩm mà còn mở ra cơ hội tiếp cận thị trường rộng lớn hơn, đặc biệt là hướng tới xuất khẩu.

Với chủ đề “Niềm tin hàng Việt – Made in Đà Nẵng”, Made in Da Nang Expo 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối hiệu quả giữa doanh nghiệp với đối tác trong và ngoài nước, qua đó khẳng định vị thế của thương hiệu “Made in Đà Nẵng” trên thị trường.

Thông qua sự kiện, thành phố tiếp tục thúc đẩy phát triển sản xuất gắn với đổi mới sáng tạo, nâng cao giá trị sản phẩm và xây dựng thương hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao, từng bước vươn ra thị trường quốc tế.