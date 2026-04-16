Đà Nẵng: Mời đầu tư dự án trường liên cấp hơn 152 tỷ đồng tại khu “đất vàng”

Ngày 16/4, UBND phường Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng xác nhận đơn vị đã chính thức phát đi thông báo mời các nhà đầu tư quan tâm đến dự án xây dựng trường phổ thông nhiều cấp học trên địa bàn. Đây là bước đi quan trọng nhằm hiện thực hóa quy hoạch mạng lưới trường học và đáp ứng nhu cầu giáo dục ngày càng cao của khu vực.

Khu "đất vàng" được UBND phường Tam Kỳ thông báo kêu gọi đầu tư dự án trường liên cấp hơn 152 tỷ đồng

Theo thông tin từ UBND phường, dự án sẽ được triển khai trên khu đất có diện tích khoảng 9.287,3m2. Điểm cộng lớn của dự án là vị trí tiếp giáp với các trục giao thông huyết mạch gồm, đường Lý Thường Kiệt, Nguyễn Tất Thành và Nguyễn An Ninh. Khu vực này nằm gần trụ sở cũ của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam, thuộc diện đất đã được quy hoạch cho mục đích giáo dục - đào tạo.

Đặc biệt, nhà đầu tư sẽ có lợi thế lớn khi khu đất đã hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng cơ bản. Do đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được xác định bằng 0, giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị và giảm áp lực tài chính ban đầu.

Nếu có nhà đầu tư, trong tương lai khu đất này sẽ sớm hình thành một trường học liên cấp quy mô lớn ở phường Tam Kỳ

Dự án nhằm xây dựng cơ sở giáo dục hoàn chỉnh, đáp ứng nhu cầu học tập từ bậc tiểu học đến THPT, quy mô khoảng 1.500 học sinh; trong đó bố trí tối thiểu 10 lớp tiểu học, 8 lớp THCS và 6 lớp THPT.

Công trình dự kiến có diện tích xây dựng khoảng 3.700m2/9.287,3m2, tổng diện tích sàn khoảng 13.600m2, chiều cao tối đa 5 tầng, mật độ xây dựng không quá 40%. Tổng vốn đầu tư dự kiến cho dự án là 152,158 tỷ đồng (chưa bao gồm các chi phí liên quan khác theo quy định). Dự án có thời hạn hoạt động bền vững trong 50 năm kể từ ngày được cấp quyết định cho thuê đất.

Về tiến độ, kể từ thời điểm bàn giao mặt bằng, nhà đầu tư sẽ có khoảng 36 tháng để triển khai xây dựng, hoàn thiện và đưa công trình vào vận hành chính thức.

Việc kêu gọi đầu tư dự án này không chỉ góp phần giảm tải cho các trường công lập mà còn mang đến lựa chọn giáo dục chất lượng cao cho người dân tại phường Tam Kỳ nói riêng và thành phố Đà Nẵng nói chung.