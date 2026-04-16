Top 20 “Dân vận khéo” Đà Nẵng: Dấu ấn mô hình “Tự quản 5 trong 1” phường Bàn Thạch

Ngày 16/4, ông Lê Ngọc Dương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng cho biết, “mô hình tự quản 5 trong 1" của phường Bàn Thạch nằm trong 20 mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2026-2030 và được đánh giá là một trong các mô hình chất lượng, triển khai hoạt động tốt nhằm đảm bảo an ninh, trật tự cơ sở.

Phó Bí thư Đảng ủy phường Bàn Thạch Lê Ngọc Dương trao quyết định thành lập tổ tự quản. Ảnh: PBT

Phường Bàn Thạch chính thức được thành lập từ ngày 1/7/2025 trên cơ sở sáp nhập các đơn vị hành chính gồm phường Tân Thạnh, Hòa Thuận và xã Tam Thăng. Kế thừa thành công từ xã Tam Thăng (cũ), mô hình "Tự quản 5 trong 1" tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong việc huy động sức dân tham gia vào 5 nhiệm vụ trọng tâm như, an ninh trật tự; phòng cháy chữa cháy; phòng chống thiên tai; dịch bệnh và tái hòa nhập cộng đồng.

Ra mắt mô hình tự quản "5 trong 1" tại các tổ dân phố, khối phố ở phường Bàn Thạch. Ảnh: PBT

Tính đến cuối năm 2023, tại các thôn thuộc địa bàn Tam Thăng cũ đã thành lập được 8 tổ tự quản với 141 thành viên. Nhờ làm tốt công tác dân vận, mô hình đã nhận được sự đồng thuận lớn khi vận động xã hội hóa được 590 triệu đồng để nâng cấp phòng trực và trang thiết bị. Đặc biệt, hệ thống "mắt thần" gồm hơn 80 camera an ninh đã được lắp đặt phủ khắp 8 tổ; riêng tổ Kim Đới còn được hỗ trợ 2 xe máy chuyên dụng để phục vụ công tác tuần tra.

Nhận thức của người dân được nâng cao, nhiều 26 người đã tự nguyện viết đơn đăng ký tham gia vào lực lượng tự quản. Các tổ đã phối hợp thực hiện trên 600 lượt tuần tra, phát hiện và xử lý 18 vụ việc vi phạm pháp luật với 32 đối tượng. Lực lượng đã trực tiếp tham gia dập tắt 25 vụ cháy tại nhà dân và rừng phòng hộ. Công tác tuần tra mật phục ban đêm đã bắt giữ thành công nhiều đối tượng trộm cắp, ma túy tại các khu vực trọng điểm. Tổ tự quản 5 trong 1 là lực lượng nòng cốt chủ yếu trong công tác hỗ trợ nhân dân phòng chống lũ lụt, di dời dân.

Bí thư Đảng ủy phường Bàn Thạch Nguyễn Duy Ân trong một lần kiểm tra đảm bảo tình hình tại Quảng trường 24/3 nhằm phục vụ bắn pháo hoa. Ảnh: PBT

Ông Lê Ngọc Dương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bàn Thạch nhấn mạnh: “trong bối cảnh địa phương đang chuyển mình mạnh mẽ về hạ tầng và công nghiệp, việc giữ vững an ninh cơ sở là yếu tố then chốt. Theo lộ trình, phường sẽ nhân rộng mô hình này đến 100% tổ dân phố vào cuối năm 2026.

Để đạt mục tiêu này, Đảng ủy phường đã ban hành Nghị quyết chuyên đề, giao Công an phường tham mưu kế hoạch và phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc cùng các đoàn thể. Đặc biệt, việc tuyên truyền qua các nhóm Zalo an ninh được đẩy mạnh nhằm nâng cao tinh thần tự giác của mỗi người dân”.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bàn Thạch Lê Ngọc Dương vào vùng ngập lụt để hỗ trợ người dân. Ảnh: TH

Cũng theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bàn Thạch Lê Ngọc Dương, có thể nói rằng, công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng nước ta; là điều kiện quan trọng bảo đảm cho sự lãnh đạo của đảng và củng cố mối quan hệ máu thịt giữa đảng, nhà nước với nhân dân. Nhất quán quan điểm đó, trong những năm qua, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trên đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác dân vận nói chung và phong trào thi đua “Dân vận khéo” nói riêng đạt được những kết quả tích cực.

Lực lượng Công an phường Bàn Thạch chung tay hỗ trợ giúp người dân địa bàn dọn dẹp sau thiên tai. Ảnh: PBT

Nhất là sau khi thành phố Đà Nẵng ban hành các đề án về “Dân vận khéo”, đã tiếp tục tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ, phát huy vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu các cấp và huy động sự tham gia, đồng thuận của nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị đề ra, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.



Lực lượng chức năng phường Bàn Thạch đang tiến hành phòng chống dịch bệnh trên địa bàn nhằm phát huy tốt mô hình tự quản cơ sở "5 trong 1". Ảnh: PBT

Theo báo cáo kết quả đề án của Thành ủy Đà Nẵng cho biết, kết quả xây dựng và thực hiện mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong thời gian qua của toàn thành phố Đà Nẵng đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội với các kết quả cụ thể.



Tính đến ngày 15/10/2025, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng đã tiếp nhận, tổng hợp từ các cơ quan, đơn vị, địa phương với tổng số 2.147 mô hình “Dân vận khéo” đang triển khai thực hiện trên các lĩnh vực, trong đó có 36 mô hình được công nhận mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu cấp thành phố. Tổng số mô hình “Dân vận khéo” đang triển khai hiện nay đã minh chứng cho sự tham gia tích cực, mang lại giá trị thiết thực ngay tại cơ sở…