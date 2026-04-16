Vũ Quang (Hà Tĩnh) mở hướng phát triển du lịch từ di tích lịch sử đến rừng sinh thái

Tham gia đoàn khảo sát có ông Nguyễn Tiến Trình - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ và Du lịch Thành Sen; ông Đỗ Trọng Khoa - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Du lịch Hồng Lĩnh.

Xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) đang mở hướng khai thác song song giá trị di tích lịch sử và hệ sinh thái rừng nguyên sinh để phát triển du lịch bền vững. Ảnh: VQ

Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn là khu căn cứ địa Phan Đình Phùng, di tích lịch sử cấp quốc gia nằm trong vùng đệm của Vườn Quốc gia Vũ Quang. Đây là địa danh gắn liền với phong trào Cần Vương chống thực dân Pháp cuối thế kỷ XIX, nơi nghĩa quân do lãnh tụ Phan Đình Phùng chỉ huy từng hoạt động trong giai đoạn 1887 - 1889.

Với địa hình rừng núi hiểm trở, hệ thống lối mòn tự nhiên đan xen cùng cảnh quan hoang sơ, khu vực này không chỉ mang giá trị lịch sử sâu sắc mà còn có tiềm năng phát triển các loại hình du lịch trải nghiệm như tham quan, tìm hiểu lịch sử kết hợp khám phá thiên nhiên.

Với danh hiệu "Vườn Di sản ASEAN", xã Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh sở hữu tài nguyên thiên nhiên hoang sơ phục vụ du lịch sinh thái. Ảnh: VQ

Theo đoàn khảo sát, nếu được đầu tư bài bản, khu căn cứ địa có thể trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách yêu thích lịch sử và các hoạt động ngoài trời. Việc tổ chức các tour du lịch “về nguồn”, kết hợp trekking xuyên rừng, tái hiện không gian lịch sử sẽ góp phần làm sống lại những giá trị truyền thống, đồng thời tạo ra sản phẩm du lịch đặc thù cho địa phương.

Tiếp đó, đoàn đã tiến hành khảo sát khu vực Hậu Thành, nơi sở hữu quần thể hàng chục cây sấu cổ thụ có tuổi đời hàng trăm năm. Những cây sấu phát triển tự nhiên với tán rộng, thân lớn, tạo nên không gian xanh mát và độc đáo. Không chỉ có giá trị về mặt cảnh quan, quần thể cây sấu còn được xem là “chứng nhân lịch sử”, gắn liền với nhiều giai đoạn phát triển của địa phương.

Đoàn đã khảo sát dâng hương tại khu căn cứ địa Phan Đình Phùng, di tích lịch sử cấp quốc gia nằm trong vùng đệm Vườn Quốc gia Vũ Quang, Hà Tĩnh. Ảnh: VQ

Khu vưch Hậu Thành được đánh giá là điểm lý tưởng để phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm và giáo dục môi trường. Du khách có thể tham gia các hoạt động như đi bộ dưới tán rừng, nghỉ ngơi, chụp ảnh, tìm hiểu hệ sinh thái tự nhiên. Nếu được quy hoạch hợp lý, nơi đây hoàn toàn có thể trở thành “lá phổi xanh” kết hợp điểm đến du lịch hấp dẫn trong khu vực.

Các tuyến đường vào khu vực bước đầu đáp ứng nhu cầu di chuyển, tuy nhiên vẫn cần được nâng cấp, cải thiện để đảm bảo thuận tiện và an toàn cho du khách. Bên cạnh đó, các vị trí có thể bố trí điểm dừng chân, khu vực tổ chức hoạt động như cắm trại (camping), đi bộ khám phá (trekking) cũng được xem xét kỹ lưỡng nhằm xây dựng chuỗi trải nghiệm đa dạng, hấp dẫn.

Vườn Quốc gia Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh) Nằm sâu trong rừng, đây là điểm đến thu hút du khách yêu thích khám phá lịch sử kết hợp leo núi. Ảnh: VQ

Việc kết nối các điểm du lịch từ di tích lịch sử đến rừng sinh thái được xác định là hướng đi chiến lược, tạo nên sản phẩm du lịch tổng hợp, vừa mang giá trị văn hóa - lịch sử, vừa đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên của du khách.

Các nội dung khảo sát sẽ được tổng hợp, làm cơ sở để UBND xã Vũ Quang phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng phương án phát triển du lịch phù hợp. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là khai thác hiệu quả tiềm năng sẵn có, đồng thời đảm bảo công tác bảo tồn các giá trị lịch sử và tài nguyên rừng, giữ gìn môi trường sinh thái.

Vườn quốc gia Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh, "Viên ngọc xanh" với hệ động thực vật phong phú, bao gồm các loài đặc hữu. Ảnh: VQ

Bà Phan Hồng Yến - Chủ tịch UBND xã Vũ Quang cho biết, địa phương xác định phát triển du lịch là một trong những hướng đi quan trọng nhằm tạo sinh kế cho người dân, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, quá trình triển khai sẽ được thực hiện theo hướng bền vững, gắn với bảo tồn tài nguyên và phát huy giá trị văn hóa - lịch sử.

Chúng tôi kỳ vọng, với sự đồng hành của các nhà đầu tư và chuyên gia, Vũ Quang sẽ sớm hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần đưa hình ảnh địa phương đến gần hơn với du khách.