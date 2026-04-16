Đà Nẵng tổ chức Lễ hội Food Tour 2026, quảng bá tinh hoa ẩm thực xứ Quảng

Không gian ẩm thực quy mô lớn bên biển

Lễ hội năm nay mang đến chuỗi hoạt động ẩm thực, văn hóa và du lịch đặc sắc, góp phần lan tỏa giá trị thương hiệu du lịch thông qua câu chuyện ẩm thực xứ Quảng. Điểm nhấn mở màn là chương trình khai mạc diễn ra lúc 19h30 ngày 21/5 tại Công viên Biển Đông, tái hiện sinh động tinh hoa ẩm thực địa phương bằng hình thức thực cảnh kết hợp âm nhạc, vũ đạo và trình diễn ẩm thực.

Trong suốt thời gian từ 20/5 đến 24/5, Công viên Biển Đông sẽ trở thành tâm điểm của lễ hội với không gian “Tinh hoa ẩm thực xứ Quảng” quy tụ hơn 100 gian hàng giới thiệu các món ngon đặc trưng, sản phẩm OCOP và nông sản tiêu biểu. Song song đó là các khu trải nghiệm như “Sắc màu xứ Quảng” và “Trải nghiệm tinh hoa xứ Quảng”, nơi du khách có thể trực tiếp chế biến món ăn, tìm hiểu nghề truyền thống và tham gia các hoạt động nghệ thuật ẩm thực tương tác.

Không khí lễ hội về đêm được khuấy động với chuỗi chương trình nghệ thuật sôi động. Nổi bật là Beer Fest Night diễn ra lúc 16h ngày 23/5 với các hoạt động âm nhạc, trò chơi tương tác và 5.000 combo ẩm thực bia phục vụ du khách. Khép lại lễ hội là đại nhạc hội vào tối 24/5, được dàn dựng theo mô hình “concert đa giác quan”, kết hợp âm thanh, ánh sáng và ẩm thực, mang đến trải nghiệm mới mẻ bên không gian biển.

Một điểm nhấn giàu bản sắc văn hóa là hoạt động diễu hành ẩm thực “Gánh vị Đà Nẵng” diễn ra lúc 17h ngày 21/5, với hơn 70 gánh hàng tái hiện sinh động văn hóa ẩm thực đường phố và nhịp sống xứ Quảng dọc các tuyến ven biển.

Mở rộng không gian trải nghiệm đến Tam Thanh và Hội An

Không chỉ diễn ra tại trung tâm thành phố, lễ hội còn mở rộng về phía Nam với Ngày hội ẩm thực “Vị Biển” tại Quảng trường biển Tam Thanh từ ngày 22/5 đến 24/5. Tại đây, du khách sẽ được trải nghiệm không gian làng chài, thưởng thức hải sản tươi sống và tham gia các hoạt động văn hóa biển đặc trưng.

Bên cạnh đó, Ngày hội “Bánh dân gian Hội An Đông” diễn ra ngày 23/5 tại chợ Cẩm Châu (khu vực Hội An) sẽ tôn vinh giá trị ẩm thực truyền thống thông qua các hoạt động trình diễn, thi chế biến và giao lưu với nghệ nhân.



Trong khuôn khổ lễ hội, thành phố cũng giới thiệu chuỗi tour ẩm thực đặc trưng Đà Nẵng 2026 triển khai từ tháng 5 đến hết năm, hướng đến các trải nghiệm chuyên sâu, nơi mỗi món ăn gắn với câu chuyện văn hóa và đời sống địa phương.

Đáng chú ý, lễ hội năm nay lần đầu tiên ra mắt Bản đồ số Ẩm thực Đà Nẵng, giúp người dân và du khách dễ dàng tìm kiếm, khám phá các điểm ăn uống nổi bật trên nền tảng số. Công cụ này được kỳ vọng sẽ góp phần kéo dài trải nghiệm sau lễ hội, đồng thời nâng cao khả năng kết nối du lịch thông minh.

Với chuỗi hoạt động phong phú, sáng tạo và đậm đà bản sắc địa phương, Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026, cùng sự đồng hành của Foody (ShopeeFood) và Heineken Vietnam (Larue), được kỳ vọng sẽ tạo sức hút mạnh mẽ, tiếp tục khẳng định vị thế Đà Nẵng là điểm đến ẩm thực và trải nghiệm hàng đầu trong khu vực.