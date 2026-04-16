Giám sát chặt, xử lý nghiêm vi phạm để tiếp tục giữ ổn định giá cát xây dựng ở Quảng Ngãi

Giá vẫn được giữ ổn định trước nhiều biến động

Thời gian vừa qua, do nhiều nguyên nhân nên nguồn cung cấp cát xây dựng phục vụ thi công các dự án, công trình tại nhiều tỉnh, thành ở miền Trung bị thiếu hụt dẫn đến giá tăng cao, có thời điểm đến gần 1 triệu đồng/m3.

Hoạt động khai thác cát ở 1 mỏ tại Quảng Ngãi. Ảnh: CX

Thế nhưng riêng tại Quảng Ngãi, từ sự chỉ đạo sát sao của cấp thẩm quyền tỉnh, cơ quan chủ quản và lực lượng chức năng đã triển khai, áp dụng nhiều biện pháp nên giá cát vẫn luôn được giữ ổn định.

Cụ thể trong quý I/2026, dù đang là thời gian cao điểm thi công nên nguồn cung vẫn đang rất cao, thế nhưng giá cát tại các mỏ ở khu vực phía Đông Quảng Ngãi, không có sự biến động so với trước đó.

Để giữ vững ổn định và nâng cao hơn hiệu quả quản lý nhà nước về khoáng sản trong thời gian đến, yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu theo nguyên tắc “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Trường hợp để xảy ra buông lỏng quản lý, vi phạm trong hoạt động khoáng sản, thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển.

Đơn cử giá bán tại mỏ cát Vạn Xuân 2, xã Thiện Tín của Công ty Vương Thắng; mỏ cát thôn An Tráng, xã Trà Giang của Công ty An Phát; mỏ cát thôn 1, xã Trà Giang của Công ty HDC và mỏ cát Trường Xuân - Thọ Lộc, xã Sơn Tịnh của Công ty Nam Long, vẫn nằm ở mức hơn 285.000m3 – dưới 295.000 đồng/m3.

Có giá bán thấp nhất là tại mỏ cát CS6, xã Sơn Hà của Công ty 239, với 129.000 đồng/m3 và cao nhất là tại mỏ cát Tịnh An - Nghĩa Dũng, phường Trương Quang Trọng và xã An Phú của Công ty CP Đầu tư phát triển Khoáng sản Quảng Ngãi, cũng chỉ nhỉnh hơn 317.000 đồng/m3.

Không chỉ cho địa bàn Quảng Ngãi, các mỏ cát phía Đông còn cung cấp cho tỉnh lân cận. Ảnh: CX

Với giá cát bán hiện nay ở các mỏ nêu trên ở Quảng Ngãi, chỉ bằng khoảng ½ so với ở khu vực tỉnh bạn, như TP.Đà Nẵng.

Những chỉ đạo cụ thể từ Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Liên quan đến hoạt động của mỏ cát nói riêng và khoáng sản nói chung, mới đây lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có cuộc họp với các cấp, sở, ngành liên quan trực thuộc để chỉ đạo về vấn đề này.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển. Ảnh: CP

Theo đó người chủ trì cuộc họp Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển nhìn nhận thời gian qua, công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực.

Hà Nội phê duyệt 16 mỏ cát không đấu giá để phục vụ dự án trọng điểm

Việc cấp phép, thăm dò, khai thác khoáng sản thực hiện chặt chẽ, đúng quy định; đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng trên địa bàn, góp phần quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là đảm bảo nguồn vật liệu xây dựng phục vụ các công trình, dự án đầu tư công của tỉnh.

Vì vậy trong thời gian đến, để giữ vững ổn định và nâng cao hơn hiệu quả quản lý nhà nước về khoáng sản, các sở, ngành, địa phương tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu theo nguyên tắc “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

Hoạt động khoáng sản trên địa bàn Quảng Ngãi được giữ ổn định trong thời gian qua. Ảnh: CX

Trường hợp để xảy ra buông lỏng quản lý, vi phạm trong hoạt động khoáng sản, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển nêu rõ người đứng đầu, phải chịu trách nhiệm.

Sở NN&MT phải tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm thống nhất trong quản lý; phối hợp rà soát bổ sung quy hoạch các mỏ khoáng sản; xây dựng quy chế phối hợp quản lý khoáng sản trên địa bàn; tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định.

Bên cạnh đó cần xây dựng và đưa ra giải pháp để rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục; đẩy nhanh cấp giấy phép số mỏ khoáng sản đã trúng đấu giá; tăng cường ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, giám sát hoạt động khai thác.

Nguồn cát và vật liệu xây dựng khác được cung ứng đảo bảo cho nhu cầu thi công trên địa bàn. Ảnh: CX

Trong quá trình quy hoạch, cấp phép khai thác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đánh giá đầy đủ tác động môi trường, phương án thiết kế mỏ… đảm bảo các thủ tục về đất đai theo quy định.

Sở Xây dựng chịu trách nhiệm phối hợp rà soát quy hoạch, đề xuất giải pháp đảm bảo nguồn vật liệu xây dựng phục vụ các dự án, nhất là các công trình trọng điểm và định hướng phát triển của tỉnh, trong đó lưu ý các mỏ vật liệu chuẩn bị cho dự án đường sắt Bắc – Nam.

Các cơ quan của tỉnh, như Thanh tra, Công an, Thuế phải tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, chống thất thu ngân sách trong lĩnh vực khoáng sản; các địa phương nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát, hoạt động khai thác khoáng sản; bảo đảm an ninh trật tự....

Thanh tra, Công an, Thuế phải tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, chống thất thu ngân sách trong lĩnh vực khoáng sản. Ảnh: CG

Được biết hiện Quảng Ngãi có 126 mỏ khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường đã được cấp phép và còn hiệu lực; 72 điểm mỏ đã trúng đấu giá quyền khai thác, đang hoàn thiện thủ tục để cấp phép.