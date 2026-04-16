Vốn vay giải quyết việc làm "điểm tựa" cho người dân Đà Nẵng tạo sinh kế và giảm nghèo bền vững

Có vốn - nông dân mạnh dạn mở rộng quy mô

Chúng tôi cùng cán bộ Phòng giao dịch NHCSXH Duy Xuyên đến thăm gia đình anh Lê Nhật Bản (sinh năm 1988) và vợ là chị Trương Thị Yên, trú tại thôn Vân Quật, xã Duy Nghĩa, TP Đà Nẵng là một trong những điển hình sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay từ chương trình cho vay giải quyết việc làm. Với khoản vay 100 triệu đồng, vợ chồng anh đã đầu tư mở rộng cửa hàng kinh doanh thức ăn chăn nuôi, cung cấp các sản phẩm thức ăn cho heo, gà, cá, bò theo cả hình thức bán sỉ và lẻ.

Vợ chồng anh Lê Nhật Bản ở xã Duy Nghĩa, TP Đà Nẵng xây dựng được cửa hàng kinh doanh thức ăn gia súc nhờ vốn của NHCSXH. Ảnh: T.H.

Nhờ nắm bắt nhu cầu thị trường và chủ động nguồn hàng, mỗi tháng cửa hàng của gia đình anh tiêu thụ từ 40 - 50 tấn thức ăn chăn nuôi các loại, mang lại thu nhập ổn định khoảng 20 triệu đồng. Từ chỗ còn nhiều khó khăn, đến nay gia đình đã có nguồn thu nhập tương đối vững vàng, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống. Trước nhu cầu mở rộng quy mô kinh doanh, gia đình anh tiếp tục đề xuất được vay thêm vốn từ ngân hàng để tăng nguồn hàng, đáp ứng thị trường.

Với mô hình kinh doanh thức ăn gia súc giúp vợ chồng anh Bản thu lãi hơn 20 triệu đồng/tháng. Ảnh: T.H.

“Để có được cơ ngơi như ngày hôm nay, ngoài nỗ lực của bản thân, tôi nhận được sự quan tâm hỗ trợ rất lớn từ người thân, bạn bè và chính quyền địa phương. Đặc biệt là nguồn vốn vay ưu đãi của NHCSXH đã giúp tôi xây dựng được cửa hàng kinh doanh thức ăn chăn nuôi. “Nếu không có nguồn vốn ưu đãi kịp thời, rất khó để vợ chồng tôi mở rộng quy mô cửa hàng. Nguồn vốn tín dụng chính sách thật sự là “bệ phóng” để gia đình tôi kinh doanh buôn bán, ổn định cuộc sống...” anh Bản vui mừng nói.

Cũng từ nguồn vốn vay giải quyết việc làm, anh Lê Hưng (sinh năm 1994), trú tại thôn Triều Châu, xã Nam Phước đã mạnh dạn đầu tư phát triển ngành nghề điêu khắc, sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ truyền thống. Với khoản vay 150 triệu đồng, anh đã trang bị thêm máy móc, đầu tư máy cắt CNC, mua nguyên vật liệu, từng bước nâng cao mẫu mã và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Cán bộ Phòng giao dịch NHCSXH Duy Xuyên đến thăm mô hình kinh tế của anh Lê Nhật Bản và vợ là chị Trương Thị Yên ở xã xã Duy Nghĩa, TP Đà Nẵng. Ảnh: T.H.

Hiện nay, cơ sở của anh Hưng mang lại thu nhập từ 15-20 triệu đồng mỗi tháng, tạo việc làm ổn định cho bản thân và góp phần giữ gìn nghề truyền thống tại địa phương. Theo anh Hưng, nguồn vốn ưu đãi không chỉ giúp anh vượt qua khó khăn ban đầu mà còn tạo động lực để phát triển sản xuất lâu dài.

Có vốn ưu đãi của NHCSXH tiếp sức, anh Lê Hưng ở xã Nam Phước đã mạnh dạn mở rộng cơ sở điêu khắc, sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ truyền thống. Ảnh: T.H.

Bà Nguyễn Thị Minh - Tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn Triều Châu (Nam Phước, TP Đà Nẵng cho biết: Chương trình cho vay giải quyết việc làm của NHCSXH thật sự mang lại hiệu quả thiết thực và rõ rệt đối với người dân. Nguồn vốn vay ưu đãi này đã giúp nhiều hộ gia đình có điều kiện đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo thêm việc làm ổn định và từng bước nâng cao thu nhập. Hiện nay, tổ tiết kiệm và vay vốn Triều Châu đang quản lý 44 hộ vay, với tổng dư nợ là hơn 3 tỷ đồng.



Vốn ưu đãi giúp anh Hưng đầu tư máy cắt CNC phục vụ cho công việc điêu khắc đồ gỗ mỹ nghệ. Ảnh: T.H.

“Các chương trình cho vay từ NHCSXH không chỉ góp phần giảm nghèo bền vững mà còn hạn chế tình trạng vay vốn tín dụng đen, giúp người dân ở nông thôn tiếp cận nguồn vốn an toàn, đúng đối tượng. Đặc biệt, ý thức sử dụng vốn và trả nợ của các hộ vay ngày càng được nâng cao, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý của tổ tiết kiệm và vay vốn...”, bà Minh cho hay.

Tiếp tục mở rộng vốn vay ưu đãi

Trong bối cảnh nhu cầu vay vốn để mở rộng sản xuất ngày càng tăng, việc tiếp tục duy trì và mở rộng nguồn vốn ưu đãi là hết sức cần thiết. Đồng thời, cần tăng cường hướng dẫn người dân sử dụng vốn hiệu quả, đúng mục đích, từ đó phát huy tối đa giá trị của chính sách, góp phần nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân một cách bền vững.

Nguồn vốn tín dụng chính sách "bệ phóng" quan trọng để người dân xây dựng các mô hình kinh tế, tạo sinh kế, thoát nghèo bền vững. Ảnh: T.H.

Ông Nguyễn Bá Tùng - Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Duy Xuyên cho biết: Từ khi thành lập đến nay, đơn vị luôn bám sát mục tiêu của ngành, địa phương để tiếp vốn cho người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Nguồn vốn tín dụng chính sách do NHCSXH triển khai trong thời gian qua đã phát huy hiệu quả rõ rệt, góp phần quan trọng vào công tác giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội tại các địa phương mà đơn vị phụ trách quản lý.

Đặc biệt, chương trình cho vay giải quyết việc làm đã trở thành một kênh hỗ trợ thiết thực, giúp người lao động có điều kiện mở rộng sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm ổn định và nâng cao thu nhập.



Việc sớm thành lập Ban đại diện Hội đồng quản trị tại các xã giúp nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách ở cơ sở. Ảnh: T.H.

Nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, đến đúng đối tượng thụ hưởng, qua đó không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình mà còn góp phần hạn chế tình trạng lao động nhàn rỗi, di cư tự do.

Theo ông Tùng, tín dụng chính sách thời gian qua phát huy hiệu quả chính là nhờ sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức hội, đoàn thể trong việc quản lý và triển khai nguồn vốn. Thời gian tới, Phòng giao dịch NHCSXH Duy Xuyên sẽ tiếp tục mở rộng và phát huy hiệu quả nguồn vốn, tạo điều kiện cho người dân có vốn để phát triển kinh tế.

Đến 15/04/2026, tổng dư nợ tại Phòng giao dịch NHCSXH Duy Xuyên là 581.750,5 triệu đồng, tăng 45.935,7 triệu đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng trưởng 8,57%. Toàn Phòng giao dịch NHCSXH Duy Xuyên có 237 tổ tiết kiệm và vay vốn, với 10.107 hộ vay, ủy thác qua 4 hội đoàn thể, tổng dư nợ là 580.238 triệu đồng, tổng số tiền gửi tiết kiệm thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn đạt 39.252 triệu đồng.

“Không chỉ tạo điều kiện cho người dân được vay vốn ưu đãi từ chương trình cho vay giải quyết việc làm, đơn vị còn triển khai nhiều chương trình cho vay khác như học sinh sinh viên, chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn,..... Đặc biệt, sau khi kiện toàn Ban đại diện HĐQT NHCSXH xã (4 xã) mà Phòng giao dịch NHCSXH Duy Xuyên phụ trách, đơn vị sẽ tích cực tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương và phối hợp với các đơn vị liên quan, các tổ chức chính trị - xã hội để triển khai thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng.

Từ đó góp phần ngăn chặn và hạn chế tín dụng đen, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương, góp phần thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới...”. Ông Nguyễn Bá Tùng – Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Duy Xuyên.