Phòng giao dịch NHCSXH Liên Chiểu thành lập Ban đại đại diện, nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách

Thực hiện Nghị định số 06/2026/NĐ-CP về đổi mới, nâng cao hiệu quả quản trị và vận hành NHCSXH, Phòng Giao dịch NHCSXH Liên Chiểu đã chủ động tham mưu UBND các phường thành lập Ban đại diện Hội đồng quản trị tại 3 phường Hòa Khánh, Hải Vân và Liên Chiểu.

Theo mô hình mới, Chủ tịch UBND phường đảm nhiệm vai trò Trưởng Ban đại diện; các thành viên gồm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội và lãnh đạo Phòng giao dịch NHCSXH Liên Chiểu (thành viên chuyên trách). Đây được xem là bước đi phù hợp với yêu cầu tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của chính quyền cơ sở đối với hoạt động tín dụng chính sách.

Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH phường Hòa Khánh vừa được thành lập.

Ông Trần Oanh Vũ - Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Liên Chiểu cho biết: Việc thành lập Ban đại diện Hội đồng quản trị tại các phường không chỉ góp phần hoàn thiện bộ máy quản lý mà còn nâng cao hiệu quả giám sát, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong sử dụng nguồn vốn ưu đãi. Qua đó, giúp các chương trình tín dụng chính sách được triển khai sát thực tiễn, đúng đối tượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Đặc biệt, mô hình này tạo điều kiện để người dân, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận nguồn vốn thuận lợi hơn, từ đó có thêm nguồn lực đầu tư sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống.

Việc sớm thành lập Ban đại diện Hội đồng quản trị giúp nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách ở cơ sở.

Dưới sự điều hành của Ban đại diện Hội đồng quản trị, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn được kỳ vọng sẽ tiếp tục được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Ban đại diện có vai trò chỉ đạo, giám sát, phối hợp tổ chức thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi; đồng thời kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, đảm bảo dòng vốn đến đúng địa chỉ thụ hưởng.

Ông Vũ cho biết thêm, đơn vị sẽ tiếp tục bám sát chỉ đạo của cấp trên, tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương để kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban đại diện. Cùng với đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, ý nghĩa của tín dụng chính sách xã hội, góp phần phát huy tối đa hiệu quả nguồn vốn ưu đãi.

“Việc thành lập Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tại các phường không chỉ là thực hiện quy định pháp luật mà còn thể hiện cam kết của chính quyền cơ sở trong việc đồng hành cùng người dân, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn chính sách, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế địa phương...”, ông Vũ nhấn mạnh.

Kết quả đạt được của Phòng giao dịch NHCSXH Liên Chiểu hôm nay là sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị.

Thực tế cho thấy, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn thời gian qua tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Tính đến ngày 31/3/2026, doanh số cho vay đạt 124,8 tỷ đồng với 1.366 lượt khách hàng; doanh số thu nợ đạt 73,2 tỷ đồng. Tổng dư nợ đạt 1.240 tỷ đồng với 19.329 món vay, 17.242 hộ còn dư nợ, tăng 51,4 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tăng trưởng 4,32% so với đầu năm, đạt 99,45% kế hoạch.

Các chương trình tín dụng chính sách tiếp tục được triển khai hiệu quả, tập trung vào hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và hỗ trợ giải quyết việc làm, góp phần thúc đẩy sản xuất, nâng cao thu nhập và bảo đảm an sinh xã hội. Hiện nay, đơn vị duy trì 8 điểm giao dịch tại 3 phường, đảm bảo hoạt động “gần dân, sát dân”, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận dịch vụ.

Việc chủ động tham mưu thành lập Ban đại diện Hội đồng quản trị tại cơ sở không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự linh hoạt, sáng tạo của Phòng giao dịch NHCSXH Liên Chiểu mà còn là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với tín dụng chính sách.