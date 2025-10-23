Đà Nẵng lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ sản phẩm OCOP với nguồn hỗ trợ hàng tỷ đồng

Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng đang tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố quy định chính sách hỗ trợ Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 2026 - 2030.

Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng đang tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố quy định chính sách hỗ trợ Chương trình OCOP trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 2026 - 2030. Ảnh: T.H

Theo dự thảo, chính sách tập trung hỗ trợ toàn diện cho các hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ sản xuất, cũng như các chủ thể phát triển sản phẩm OCOP trong lĩnh vực nông nghiệp, thủ công mỹ nghệ, dược liệu, du lịch cộng đồng và sinh vật cảnh.

Các mức hỗ trợ cụ thể được quy định khá chi tiết, trong đó hỗ trợ 100% chi phí chứng nhận chất lượng sản phẩm, tối đa 500 triệu đồng/sản phẩm đối với chứng nhận GMP, 100 triệu đồng với sản phẩm hữu cơ, 50 triệu đồng với VietGAP, 30 triệu đồng với hệ thống ISO, HACCP... Hỗ trợ 50% chi phí đầu tư máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất, tối đa 300 triệu đồng/chủ thể.

Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trong một lần dự tham gia tại hội chợ nông sản của Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam cũ tổ chức. Ảnh: T.H

Hỗ trợ xây dựng chuỗi liên kết giá trị sản phẩm, tối đa 300 triệu đồng/dự án. Hỗ trợ quảng bá, thiết kế nhãn hiệu, bao bì, mã QR, mã vạch, tối đa 30 triệu đồng cho mỗi chủ thể và 10 triệu đồng cho bao bì sản phẩm. Thưởng từ 10 đến 30 triệu đồng/sản phẩm đạt hạng 3 - 5 sao OCOP.

Đặc biệt, dự thảo cũng dành nguồn lực lớn để phát triển hạ tầng thương mại OCOP, chẳng hạn như hỗ trợ tối đa 100 triệu đồng/điểm bán hàng OCOP, 200 triệu đồng cho Trung tâm OCOP cấp xã, 2 tỷ đồng cho Trung tâm OCOP cấp thành phố, và 3 tỷ đồng để hình thành Trung tâm thiết kế sáng tạo và phát triển sản phẩm OCOP thành phố.

Chính sách mới về hỗ trợ cho sản phẩm OCOP tại Đà Nẵng nếu được thông qua được kỳ vọng sẽ tạo cú hích mạnh mẽ cho phát triển kinh tế nông thôn đô thị, hỗ trợ các chủ thể OCOP Đà Nẵng nhằm nâng tầm thương hiệu, mở rộng thị trường, đẩy mạnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Ảnh: T.H

Ngoài nguồn vốn Trung ương, ngân sách thành phố sẽ bố trí tối thiểu 25 tỷ đồng/năm để triển khai Nghị quyết, cùng các nguồn lồng ghép từ chương trình, dự án khác và vốn xã hội hóa.

Chính sách mới nếu được thông qua được kỳ vọng sẽ tạo cú hích mạnh mẽ cho phát triển kinh tế nông thôn đô thị, hỗ trợ các chủ thể OCOP Đà Nẵng nâng tầm thương hiệu, mở rộng thị trường, đẩy mạnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế...