Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa vừa báo cáo dự thảo Đề án Phát triển sản phẩm OCOP trở thành đại sứ du lịch tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026-2030.

Theo đó, tỉnh sẽ lựa chọn khoảng 50 sản phẩm OCOP tiêu biểu để phát triển gắn với du lịch, hình thành ít nhất 5 điểm giới thiệu - trải nghiệm OCOP - du lịch cấp tỉnh tại các khu vực: Nha Trang, Bắc Vân Phong, Cam Ranh, Ninh Chử - Mũi Dinh, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh.

Cây nho là một trong những sản phẩm chủ lực của tỉnh Ninh Thuận cũ (nay là Khánh Hòa) đã giúp người dân tăng thêm thu nhập và tạo việc làm cho nhiều hộ dân.

Theo báo cáo, hiện toàn tỉnh Khánh Hòa có 600 sản phẩm OCOP đạt chuẩn từ 3 sao trở lên, với hơn 270 chủ thể tham gia. Trong đó, nhiều sản phẩm đã trở thành sản phẩm đặc trưng chủ lực của địa phương như: Yến sào, trầm hương, rong nho, nước mắm, nho, táo, gốm Bàu Trúc, dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp,…

Tỉnh Khánh Hòa sẽ xây dựng bản đồ số OCOP gắn với du lịch, triển khai hệ thống mã QR truy xuất nguồn gốc cho 100% sản phẩm tham gia; đồng thời ứng dụng công nghệ 3D, video 360 độ để quảng bá sản phẩm trên các nền tảng số, hướng đến mục tiêu đưa sản phẩm OCOP trở thành “đại sứ du lịch số” trong kỷ nguyên chuyển đổi số.

Đề án cũng đặt mục tiêu đến năm 2030, doanh thu từ sản phẩm OCOP gắn với du lịch chiếm ít nhất 15% tổng doanh thu OCOP toàn tỉnh; 50% sản phẩm OCOP có mặt tại hệ thống khách sạn, resort, sân bay và trung tâm thương mại. Đồng thời hình thành các mô hình du lịch nông thôn - làng nghề, giúp du khách trải nghiệm trực tiếp quy trình sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.