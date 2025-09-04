Bất động sản

Đà Nẵng thu hơn 49 tỷ đồng từ đấu giá cát sông Cổ Cò

Diệu Bình
04/09/2025 18:55 GMT +7
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Quảng Nam (UBND TP Đà Nẵng) cho biết đã phê duyệt kết quả đấu giá 344.000 m³ cát nạo vét từ sông Cổ Cò, thu về hơn 49 tỷ đồng; doanh nghiệp trúng đấu giá là một công ty có trụ sở tại TP.HCM.

Ngày 4/9, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Quảng Nam (UBND TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa phê duyệt kết quả đấu giá 344.000 m³ cát thu về hơn 49 tỷ đồng.

Theo đó, số cát nói trên, thuộc hai lô tại bãi B1 và B3, thuộc Dự án nạo vét sông Cổ Cò, doanh nghiệp trúng đấu giá là một công ty ở TP Hồ Chí Minh.

344.000 m³ cát sông Cổ Cò được bán đấu giá thành công.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Quảng Nam, dự án nạo vét sông Cổ Cò có tổng khối lượng khoảng 1,3 triệu m³. Đến nay, đã hút được hơn 700.000 m³, trong đó 344.000 m³ bán đấu giá ở đợt 1, số còn lại sẽ đang hoàn chỉnh hồ sơ để tiếp tục đưa ra đấu giá.

Trước đây, toàn bộ khối lượng cát từng được đưa ra đấu giá nhưng không có đơn vị tham gia. Sau đó, tỉnh Quảng Nam cũ đã chia ra từng lô và tổ chức đấu giá thành công ở đợt 1.

