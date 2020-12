Tờ CNN mới đây dẫn lời một quan chức Nhà Trắng cho hay ông Trump vẫn sẽ tiếp tục cuộc chiến pháp lý nhằm lật ngược kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ bất chấp Đại cử tri đoàn đã hoàn tất bỏ phiếu, xác nhận Joe Biden thắng cử.

Chỉ có 232 phiếu đại cử tri, ông Trump vẫn quyết không công khai thừa nhận thất bại

Theo nguồn tin của CNN, dù đã chấp thuận chuyển giao chính quyền cho nhóm của ông Joe Biden từ tháng trước, có rất ít khả năng ông Trump sẽ tham dự lễ nhậm chức của ông Biden. Điều này đồng nghĩa Tổng thống sắp mãn nhiệm Mỹ không công khai thừa nhận thất cử trong cuộc bầu cử Mỹ vừa qua.

Hôm 14/12 vừa qua, đại cử tri từ tất cả các bang nước Mỹ đã chính thức bỏ phiếu bầu Tổng thống Mỹ trong bối cảnh phe ông Trump tiếp tục cuộc chiến pháp lý dai dẳng liên quan đến các cáo buộc gian lận kết quả bỏ phiếu. Kết quả bỏ phiếu của đại cử tri đoàn đúng như dự báo, ông Biden giành được 306 phiếu bầu, vượt xa 232 phiếu dành cho Trump. Đại cử tri đoàn ở các bang chiến trường mà ông Trump kiện gian lận bầu cử là Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Georgia và Arizona đã đồng loạt bỏ phiếu cho ông Biden.

Nikema Williams, chủ tịch đảng Dân chủ tại bang Georgia - bang đã giành cả 16 lá phiếu đại cử tri cho ông Biden - cũng khẳng định: “Chúng ta đều biết rằng kết quả bầu cử này không phải là may mắn. Đó là nhờ những nỗ lực, sự cống hiến chăm chỉ của hàng loạt tình nguyện viên và cử tri trên toàn bang Georgia”.

Phát biểu ngay sau khi có kết quả bỏ phiếu chính thức của đại cử tri đoàn, ông Biden kêu gọi người dân Mỹ “bước sang giai đoạn mới, đoàn kết để hàn gắn những mâu thuẫn”. Với kết quả này, ông Biden sẽ chính thức tiếp quản Nhà Trắng từ 20/1 trên cương vị Tân Tổng thống Mỹ, dù cho đến nay Tổng thống sắp mãn nhiệm Donald Trump vẫn chưa từng công khai nhận thua.

Được biết, phe Trump vẫn sẽ tiếp tục cuộc chiến pháp lý đến cùng nhằm thay đổi kết quả bầu cử bất chấp đại cử tri đoàn đã bỏ phiếu xong xuôi. Cho đến nay, những cáo buộc của chính quyền Trump về gian lận bầu cử Mỹ vẫn đang nhận được sự ủng hộ của nhiều nghị sĩ Cộng hòa, bao gồm 126 nghị sĩ và 17 tổng chưởng lý các bang.

Tuần trước, Tổng chưởng lý bang Texas, ông Ken Paxton đã đệ đơn kiện 4 bang chiến trường Michigan, Georgia, Wisconsin và Pennsylvania vì thay đổi quy trình bỏ phiếu bầu cử trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Ngay sau đó, 17 bang mà Tổng chưởng lý là nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã lên tiếng ủng hộ vụ kiện của Texas, bao gồm: Missouri, Alabama, Arkansas, Florida, Indiana, Kansas, Louisiana, Mississippi, Montana, Nebraska, North Dakota, Oklahoma, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Utah, và West Virginia. Đây đều là những bang mà ông Trump đã đánh bại Tổng thống đắc cử Joe Biden về số phiếu phổ thông, dù một trong các đại cử tri của Nebraska đã bỏ phiếu cho Biden.

Tuy nhiên, tòa án Tối cao sau đó đã không thụ lý vụ việc do kết luận các lập luận trong đơn khiếu nại là “không có cơ sở”. Một cử tri Dân chủ là quan chức Tư pháp bang Michigan Dana Nessel cũng công khai chỉ trích vụ kiện này, tuyên bố: “Sự xói mòn niềm tin vào hệ thống dân chủ của chúng ta không phải do những quan chức ở Michigan, Wisconsin, Georgia hay Pennsylvania mà là do các quan chức tôn sùng đảng phái như ông Paxton, người đặt lòng trung thành với một cá nhân trên cả lòng trung thành với quốc gia”.

Dù có thành công trong nỗ lực lật lại kết quả bầu cử Mỹ 2020 hay không, ông Trump được dự đoán sẽ tiếp tục tranh cử Tổng thống năm 2024. Một cuộc thăm dò thực hiện bởi Politico trong tuần này cho thấy 76% cử tri Đảng Cộng hòa và 60% cử tri độc lập tin vào sự trở lại của ông Trump trong đường đua vào Nhà Trắng 4 năm tới.