Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) đã ra quyết định về việc đưa cổ phiếu SRF của CTCP Searefico vào diện cảnh báo từ ngày 14/6/2024.

Nguyên nhân do tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với BCTC đã được kiểm toán năm 2023 của Searefico, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định.



Ở diễn biến khác, CTCP Searefico (HoSE: SRF) đã công bố BCTC kiểm toán năm 2023. Tuy nhiên, báo cáo này vẫn ghi nhận sự chênh lệch với báo cáo tự lập, đồng thời xuất hiện ý kiến kiểm toán ngoại trừ.



Cụ thể, sau khi kiểm toán, một số khoản mục có sự thay đổi so với báo cáo tự lập, bao gồm: doanh thu tăng 1,1%, chi phí thuế phát sinh tăng thêm 57,7%. Kết quả, Searefico báo lãi sau thuế hơn 3,7 tỷ đồng tỷ đồng sau kiểm toán, tăng 54%so với kết quả tự lập.

Báo cáo đã bị kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ liên quan đến các khoản công nợ phải thu, nợ phải trả và hàng tồn kho, chủ yếu do chưa thu thập được đầy đủ số liệu cần thiết.

Ảnh minh họa. Nguồn: Searefico.

Giải trình về ý kiến liên quan đến dư nợ phải thu và nợ phải trả, Searefico cho biết, đơn vị này đã ghi nhận theo đúng thực tế phát sinh, công nợ được theo dõi chi tiết theo từng đối tượng, có đầy đủ hợp đồng kinh tế, hóa đơn tài chính và chứng từ thanh toán theo quy định. Thư xác nhận công nợ được phát hành đầy đủ và kịp thời theo yêu cầu kiểm toán, đồng thời cũng đã thông tin đến khách hàng, nhà cung cấp, nhà thầu phụ để đối chiếu xác nhận và gửi lại cho đơn vị kiểm toán. Các khoản nợ phải thu, nợ phải trả trình bày trên BCTC phản ánh đúng quyền lợi và nghĩa vụ của khách hàng, nhà cung cấp, nhà thầu phụ, nhưng vì lý do khách quan Công ty không thể chủ động đảm bảo thư xác nhận công nợ gửi về theo đúng thời hạn.

Tại thời điểm 31/12/2023, Searefico đang ghi nhận hơn 787 tỷ đồng phải thu ngắn hạn, chiếm đến 45% tổng tài sản, phần lớn là phải thu khách hàng hơn 714 tỷ đồng. Ngoài ra, còn có khoản phải thu dài hạn nhưng giá trị không đáng kể, khoảng 2.7 tỷ đồng. Có 2 khoản phải thu khách hàng giá trị lớn là với CTCP Xây dựng Central gần 143 tỷ đồng và CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình gần 113 tỷ đồng.

Về phần phải trả, cuối năm 2023, phải trả của SRF chủ yếu nằm ở phải trả người bán ngắn hạn hơn 454 tỷ đồng, điển hình là các nghĩa vụ với System Logistics Asia hay CTCP Đăng Việt Construction.

Ngoài ra còn có phải trả ngắn hạn gần 135 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí trích trước tại các công trình như Masteri Central Point – B6, kho Hòa Khánh và Heritage West Lake.

Tại phần ý kiến kiểm toán đối với công nợ với CTCP Xây dựng số 1 (COFICO), Searefico, cho biết có phát sinh thỏa thuận hợp đồng ngày 24/10/2016 với COFICO – tổng thầu, liên quan đến việc liên doanh để thực hiện dự án khu dân cư Gateway Thảo Điền do CTCP Bất động sản Sơn Kim làm chủ đầu tư. Phía COFICO đang ghi nhận khoản phạt liên doanh hơn 22 tỷ đồng, bao gồm tiền phạt trễ tiến độ và các chi phí khác liên quan đến dự án này.

"Tuy nhiên, giá trị khoản phạt COFICO đơn phương ghi nhận không đủ căn cứ và chưa được sự đồng thuận giữa các bên. Đến thời điểm hiện tại, SRF vẫn đang làm việc với COFICO để xác định rõ lợi ích và nghĩa vụ các bên liên doanh có liên quan đến hợp đồng thi công dự án", trích giải trình của Searefico.

Liên quan đến hàng tồn kho, Searefico "trần tình", đối với các công trình, các chi phí thực tế đã phát sinh liên quan đến các dự án đã được Công ty ghi nhận đầy đủ, việc nghiệm thu, quyết toán với chủ đầu tư để ghi nhận doanh thu, giá vốn là hoàn toàn phù hợp. Số liệu xây dựng dở dang cuối kỳ đang trình bày ở khoản mục hàng tồn kho là phần giá trị công việc đã thực hiện còn lại mà Công ty đang làm việc với chủ đầu tư để nghiệm thu hoặc quyết toán.

Searefico báo lãi quý I/2024 "bốc hơi" 65%

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý I/2024 của Searefico.

Trong quý I/2024, Searefico ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 271 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả, Searefico báo lãi sau thuế hơn 636 triệu đồng, giảm 65% so với cùng kỳ năm trước.

Searefico giải trình do trong kỳ phát sinh khoản điều chỉnh thuế thu nhập doanh nghiệp và giá trị gia tăng do quyết toán thuế các năm trước, dẫn đến lãi sau thuế giảm gần 65% so với cùng kỳ.