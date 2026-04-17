Phó Chủ tịch Quảng Ngãi thị sát hiện trường, gỡ vướng 3 dự án khu đô thị, khu dân cư

Những “nút thắt” chính

Sáng 17/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển cùng lãnh đạo các sở, ngành đã kiểm tra thực tế hiện trường, để chỉ đạo gỡ vướng 3 dự án, gồm khu đô thị mới phục vụ tái định cư Khu II Đê bao; khu dân cư phía Bắc đường Huỳnh Thúc Kháng và khu dân cư trục đường Mỹ Trà - Mỹ Khê (giai đoạn 1). Đây là những dự án do Trung tâm Phát triển (TTPT) Quỹ đất Quảng Ngãi làm chủ đầu tư.

Dự án khu đô thị mới phục vụ tái định cư Khu II Đê bao. Ảnh: NĐ

Thông tin tại buổi kiểm tra, chủ đầu tư cho biết đến thời điểm này, dự án khu dân cư phía Bắc đường Huỳnh Thúc Kháng đã thi công khối lượng hạng mục san nền, giao thông và hạ tầng kỹ thuật…đạt khoảng 39%.

Hiện còn 18 hộ/diện tích 0,35ha chưa thống nhất nhận tiền, bàn giao mặt bằng; 21 thửa đất/diện tích 0,51ha của 19 hộ gia đình, tổ chức chưa được lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Dự án đã hết thời gian thực hiện nhưng chưa được gia hạn, gây khó khăn trong việc ban hành lại thông báo thu hồi đất, xác định giá đất….

Đại diện chủ đầu tư thông tin sơ bộ về dự án với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển (giữa) tại buổi kiểm tra hiện trường. Ảnh: NĐ

Đối với dự án khu đô thị mới phục vụ tái định cư Khu II Đê bao đến nay, đã giải ngân khoảng 52% kế hoạch vốn; phê duyệt 16 phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, với tổng số tiền chi trả trên 91 tỷ đồng/283 hộ dân.

Trong số 9 hộ chưa nhận tiền bồi thường của dự án, đã cưỡng chế thu hồi đất 3 hộ; 13 hộ chưa được lập phương án bồi thường...

Còn dự án khu dân cư trục đường Mỹ Trà - Mỹ Khê (giai đoạn 1) ở phường Trương Quang Trọng, hiện đang được rà soát để triển khai lại theo hướng tách thành 2 phần, gồm đấu giá quyền sử dụng đất và đầu tư hạ tầng kỹ thuật.

Một số hình ảnh bên trong dự án khu dân cư trục đường Mỹ Trà - Mỹ Khê (giai đoạn 1). Ảnh: CX

Tuy nhiên quá trình thực hiện đang gặp vướng mắc về quy hoạch, bố trí tái định cư, xử lý các phương án bồi thường trước đây... Một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật vẫn còn dở dang, chưa hoàn chỉnh...

Chỉ đạo “nóng” của Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Tại hiện trường, trên cơ sở kiểm tra thực tế và báo cáo của chủ đầu tư, đối với dự án khu dân cư phía Bắc đường Huỳnh Thúc Kháng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, trình UBND tỉnh xem xét quyết định gia hạn.

Trung tâm Phát triển Quỹ đất Quảng Ngãi, chủ đầu tư 3 dự án. Ảnh: CX

Chủ đầu tư và chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026. Tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng; bảo đảm các điều kiện ổn định đời sống sau thu hồi đất.

Về dự án khu đô thị mới phục vụ tái định cư Khu II Đê bao, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phần diện tích đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải hoàn tất việc thu hồi đất, nhất là các trường hợp chưa bàn giao mặt bằng.

Chính quyền địa phương có trách nhiệm triển khai các chính sách an sinh xã hội cho những hộ dân bị ảnh hưởng; chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện phương án bồi thường đối với phần diện tích còn lại.

Đối với dự án khu dân cư trục đường Mỹ Trà - Mỹ Khê (giai đoạn 1), Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh phối hợp với các sở, ngành liên quan đề xuất, tham mưu UBND tỉnh phương án khai thác hiệu quả quỹ đất của dự án, đảm bảo mỹ quan đô thị….

Trong quá trình thực hiện gỡ vướng khó 3 dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển lưu ý và yêu cầu chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị phải nâng cao trách nhiệm; không để tình trạng chậm trễ tiếp tục kéo dài, gây lãng phí nguồn lực đầu tư.

Dự án Khu dân cư trục đường Mỹ Trà - Mỹ Khê (giai đoạn 1). Ảnh: CP

Được biết dự án khu dân cư phía Bắc đường Huỳnh Thúc Kháng, nằm trên địa bàn phường Nghĩa Lộ, có quy mô hơn 10,4ha, tổng vốn đầu tư khoảng 230 tỷ đồng.

Dự án khu đô thị mới phục vụ tái định cư Khu II Đê bao (cùng nằm trên địa bàn phường này), có quy mô hơn 8,2ha, tổng mức đầu tư gần 300 tỷ đồng.

Dự án Khu dân cư trục đường Mỹ Trà - Mỹ Khê (giai đoạn 1), nằm trên địa bàn phường Trương Quang Trọng, có quy mô khoảng 19,4ha.