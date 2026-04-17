Đa dạng hóa sản phẩm OCOP, Đà Nẵng nâng tầm đặc sản địa phương

Theo số liệu thống kê, tính đến tháng 3/2026 toàn TP Đà Nẵng hiện có 473 sản phẩm OCOP còn thời hạn công nhận. Đáng chú ý, cơ cấu sản phẩm khá đa dạng, trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ thực phẩm, đồ uống đến dược liệu, thủ công mỹ nghệ và dịch vụ du lịch.

Trong đó, nhóm thực phẩm tiếp tục giữ vai trò chủ lực với 338 sản phẩm, chiếm 71,46% tổng số. Đây cũng là nhóm có lợi thế rõ rệt nhờ nguồn nguyên liệu phong phú, gắn với đặc trưng vùng miền và nhu cầu tiêu dùng ổn định.

Xếp thứ hai là nhóm thủ công mỹ nghệ với 65 sản phẩm, chiếm 13,74%. Những sản phẩm này không chỉ mang giá trị kinh tế mà còn hàm chứa yếu tố văn hóa, góp phần gìn giữ và phát huy các làng nghề truyền thống trên địa bàn.

Các nhóm còn lại gồm đồ uống với 37 sản phẩm (7,82%), dược liệu và sản phẩm từ dược liệu với 30 sản phẩm (6,34%), và đặc biệt là nhóm sản phẩm dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch với 3 sản phẩm, chiếm tỷ lệ khiêm tốn 0,63%.



Hợp tác xã Nông nghiệp Xanh Duy Oanh là đơn vị tiêu biểu trong phát triển các sản phẩm OCOP. Ảnh: T.H.

Không chỉ gia tăng về số lượng, chất lượng sản phẩm OCOP của Đà Nẵng cũng từng bước được nâng cao. Trong tổng số 473 sản phẩm, có 2 sản phẩm đạt hạng 5 sao – mức cao nhất theo bộ tiêu chí OCOP, 80 sản phẩm đạt 4 sao và 391 sản phẩm đạt 3 sao. Kết quả này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chuẩn hóa quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu sản phẩm địa phương.

Tuy nhiên, nhìn vào cơ cấu hiện tại, có thể thấy sự phát triển chưa thực sự đồng đều giữa các nhóm ngành. Nhóm thực phẩm chiếm tỷ trọng áp đảo, trong khi các lĩnh vực như du lịch cộng đồng hay dược liệu vẫn còn nhiều dư địa lớn để phát triển.

Sản phẩm bánh dừa nướng Quý Thu của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Quý Thu đạt chuẩn OCOP 5 sao. Ảnh: T.H.

Đặc biệt, với tiềm năng về tài nguyên thiên nhiên và văn hóa, Đà Nẵng hoàn toàn có thể đẩy mạnh phát triển các sản phẩm OCOP gắn với du lịch trải nghiệm, qua đó gia tăng giá trị và sức cạnh tranh.

Trong bối cảnh hội nhập và nhu cầu thị trường ngày càng cao, việc tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu OCOP sẽ là hướng đi quan trọng. Đây không chỉ là giải pháp thúc đẩy kinh tế nông thôn mà còn góp phần khẳng định vị thế của sản phẩm địa phương trên thị trường trong nước và quốc tế.