Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Cam Ranh: Giải ngân 6,4 tỷ đồng cho các khách hàng

Cụ thể, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Cam Ranh tổ chức giải ngân 4,2 tỷ đồng nguồn vốn tín dụng chính sách cho 84 hộ dân tại thôn Bình Ba Đông và Bình Ba Tây, xã Nam Cam Ranh.

Nguồn vốn được triển khai thông qua các chương trình cho vay giải quyết việc làm và nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn. Đây là 2 chương trình tín dụng thiết thực, góp phần hỗ trợ người dân, đặc biệt là các hộ dân vùng đảo có điều kiện tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, từng bước ổn định sinh kế, cải thiện điều kiện sinh hoạt, nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Cam Ranh vừa tiến hành giải ngân 6,4 tỷ đồng cho khách hàng. Ảnh: Khánh Vĩnh

Tính đến nay, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách tại xã Nam Cam Ranh đạt 43,7 tỷ đồng, với 640 khách hàng còn dư nợ. Nguồn vốn này đang trở thành động lực quan trọng giúp nhiều hộ dân phát triển kinh tế, cải thiện đời sống và từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Ngoài ra, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Cam Ranh tổ chức giải ngân 2,2 tỷ đồng nguồn vốn vay giải quyết việc làm cho các hộ dân trên địa bàn phường Bắc Cam Ranh.

Thời gian tới, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Cam Ranh tiếp tục phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác của 5 xã, phường khu vực Cam Ranh; đẩy mạnh tuyên truyền, rà soát nhu cầu vay vốn, góp phần đưa nguồn vốn chính sách đến đúng đối tượng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.